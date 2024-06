EM 2024, Das Parfum, Traumschiff, ... TV-Tipps am Sonntag

Das EM-Spiel von Deutschland gegen die Schweiz wird ab 20:15 Uhr im Ersten übertragen. Anpfiff ist um 21:00 Uhr. (nah/spot)

SpotOn News | 23.06.2024, 06:00 Uhr

Im Ersten trifft Deutschland bei der Heim-EM auf die Schweiz. Der Thriller "Das Parfum - Die Geschichte eines Mörders" (Sat.1) basiert auf Patrick Süskinds berühmtem Roman, und mit dem "Traumschiff" (ZDF) geht es diesmal nach Marokko.

20:15 Uhr, Das Erste, Fußball-Europameisterschaft 2024: Deutschland gegen Schweiz, Fußball

Die DFB-Elf trifft im letzten Vorrundenspiel der Heim-EM auf die Schweizer "Nati". Deutschland steht bereits im Achtelfinale, gegen die Schweiz entscheidet sich aber, ob das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann als Gruppenerster in die K.o.-Phase des Turniers geht. Das Erste überträgt mit Moderatorin Esther Sedlaczek ab 20:15 Uhr. Der Anpfiff ertönt um 21:00 Uhr in Frankfurt am Main.

20:15 Uhr, Sat.1, Das Parfum – Die Geschichte eines Mörders, Thriller

Jean-Baptiste Grenouille (Ben Whishaw) wird im Jahre 1738 in Paris geboren – inmitten von Dreck und stinkender Abfälle. Er entwickelt früh einen außerordentlichen Geruchssinn. Grenouille geht bei dem berühmten Parfümeur Baldini (Dustin Hoffman) in die Lehre. Doch seine besondere Gabe wird zu einer tödlichen Obsession: Er versucht, den betörendsten menschlichen Duft zu konservieren, was ihn dazu treibt, junge Frauen zu töten.

20:15 Uhr, ProSieben, After Truth, Drama

Tessa (Josephine Langford) entdeckt die Wahrheit über ihren Ex-Freund Hardin (Hero Fiennes Tiffin) und ist tief verletzt. Nach vielen Demütigungen will sie ihr Leben neu beginnen und es so weiterführen wie zu der Zeit, bevor sie Hardin kennengelernt hatte. In einem neuen Job lernt sie kurz darauf den cleveren Trevor (Dylan Sprouse) kennen. Doch trotz aller Enttäuschungen gelingt es ihr nicht, Hardin zu vergessen.

20:15 Uhr, ZDF, Das Traumschiff – Marokko, Urlaubsserie

das traumschiff unter Kapitän Max Pargers (Florian Silbereisen) Leitung nimmt in dieser Ausgabe aus dem Jahr 2020 Kurs auf Marokko. Den Gästen und der Crew, darunter auch Staff-Kapitän Grimm (Daniel Morgenroth), Schiffsarzt Dr. Sander (Nick Wilder) und Hoteldirektorin Liebhold (Barbara Wussow), stehen wieder unvergessliche Momente bevor. Noch bevor das Schiff ausläuft, nimmt Staff-Kapitän Grimm Clara Philipp (Anja Antonowicz), eine anerkannte Kunstexpertin, unter seine Fittiche. Für einen reichen Sammler soll sie fünf wertvolle Gemälde in die Stadt Marrakesch begleiten. Doch der Kunstfälscher Pit Manshold (René Geisler) möchte eines davon gegen eine Fälschung tauschen.

20:15 Uhr, RTLzwei, The Bling Ring, Krimi-Komödie

Tagsüber verbringen sie die Zeit lieber am Strand als in der Schule, nachts tanzen sie in Los Angeles' angesagtesten Clubs – stets auf der Suche nach einem Kick. Dann entdeckt eine Clique von Teenagern um die Anführerin Rebecca (Katie Chang) und ihren Kumpel Marc (Israel Broussard) den ultimativen Nervenkitzel: Einbrüche in leerstehende Häuser von Hollywoodstars. Auf zu einer "Shopping-Tour", zu der sich auch Nicki (Emma Watson), deren Schwester Sam (Taissa Farmiga) und ihre Freundin Chloe (Claire Julien) gesellen. Doch gelingt es der Clique, rechtzeitig auszusteigen?