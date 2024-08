Am 31. August „TV total XXL“: Sebastian Pufpaff will mehrere Weltrekorde aufstellen

Im Mittelpunkt eines Weltrekords von Sebastian Pufpaff steht diese Eisenstange. (eyn/spot)

SpotOn News | 30.08.2024, 15:24 Uhr

Am Samstag zeigt ProSieben "TV total XXL" mit Sebastian Pufpaff, laut eigener Aussage die "größte 'TV total'-Party aller Zeiten". Dafür wagt sich der Moderator auch an den Versuch, gleich mehrere Weltrekorde aufzustellen.

Sebastian Pufpaff (47) hat sich viel vorgenommen: In der XXL-Ausgabe der Kultshow "TV Total" will der Moderator mehrere Weltrekordversuche aufstellen. ProSieben zeigt die vor zwei Tagen aufgezeichnete Show aus der Lanxess Arena am Samstag, den 31. August, ab 20:15 Uhr.

Genauere Informationen, um welche Rekorde es sich handelt, gibt der Sender noch nicht preis. "So viel sei verraten: Bei einem Weltrekord steht eine 30 Meter lange Stange im Mittelpunkt des Geschehens. Und für einen weiteren Weltrekord wird es laut. Richtig laut. Böse laut", heißt es dazu nur. Auf dem dazugehörigen Bild ist Pufpaff im Anzug an einer Eisenstange hängend zu sehen, die vor seiner Bühne aufgebaut ist.

Zahlreiche Stargäste bei "TV total XXL"

Bei "TV total XXL" handelt es sich laut Pufpaff um "die größte 'TV total'-Party aller Zeiten". Zahlreiche namhafte Gäste geben sich für die Show die Ehre: Neben der "TV total"-Showband Heavytones dürfen sich Fans auch auf Rapper Bausa (35), Schlager-Ikone Roland Kaiser (72) sowie die Metalcore-Band Electric Callboy freuen.

Sebastian Pufpaff steht seit 2021 für "TV total" vor der Kamera. Die Show am Samstagabend ist das erste XXL-Special. Von 1999 bis zum Ende seiner Fernsehkarriere im Jahr 2015 moderierte Stefan Raab (57) die Comedyshow.