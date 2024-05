Stars Twenty4Tim: Offene Worte im Podcast

Dieter Bohlen - 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.05.2024, 16:27 Uhr

Der Ex-Dschungelcamper ist derzeit in aller Munde. In einem Podcast verriet er jetzt wie es ihm aktuell geht.

Twenty4Tim packt über Arbeit und Privatleben aus.

Der ehemalige Dschungelcamper ist bereits seit längerem ziemlich gefragt, denn seinen 2,3 Millionen Instagram-Followern kann der 23-Jährige einiges bieten: Schnappschüsse mit Elyas M’Barek, die Beziehung zu seiner Dschungelkollegin Kim Virginia und nicht zuletzt die Zusammenarbeit mit Dieter Bohlen geben Tims Karriere derzeit ordentlich Schub. Im Podcast ‚deep und deutlich‘ verriet der gebürtige Kölner jetzt sogar ein kleines Geheimnis über den Pop-Titanen: „Er hat zwei Häuser. Eines davon ist nur zum Filmen. Ich durfte aber auch das andere sehen. Es war irgendwie surreal.“

Im Podcast sprach Twenty4Tim allerdings auch über die schwierigen Momente der vergangenen Zeit. „Ich habe in den letzten Wochen ein bisschen meine Individualität verloren. Weil ich auch nicht mehr so feminin auftreten wollte. Weil ich es geil fand, mal nicht kämpfen zu müssen, mal keinen Gegenwind zu bekommen“, erklärt er. Auch die Diskussionen über seine Beziehung zu Kim Virginia setzten Tim demnach zu. „Es gab Leute, die gesagt haben, du hattest niemals Sex mit Kim Virginia, du bist doch viel zu feminin. Nur, weil ich mal Make-up trage, heißt das nicht, dass ich nicht mit einer Frau schlafen kann. Die Menschen denken teilweise so verschroben“, findet er. Umso wichtiger sei dem TV-Star deshalb seinen Fans klarzumachen, dass neben der Social-Media-Ikone auch ein privater Tim existiere, der „ein bisschen ruhiger, vielleicht nicht ganz so verrückt“ sei.