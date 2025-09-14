Stars Twiggys Ehemann Leigh Lawson verrät das Geheimnis ihrer glücklichen Ehe

Bang Showbiz | 14.09.2025, 13:26 Uhr

Das Model und sein Partner sind bereits seit über vierzig Jahren liiert. Dass sie sich nicht bereits als junge Erwachsene kennenlernten, habe ihnen in ihrer Beziehung geholfen.

Twiggys Ehemann Leigh Lawson glaubt, dass das Geheimnis ihrer glücklichen Ehe darin liegt, dass sie sich erst später im Leben kennengelernt haben.

Die 75-jährige Modelikone und ihr 83-jähriger Partner sind seit 42 Jahren verheiratet und Leigh ist überzeugt, dass sowohl ihre früheren Ehen als auch die Tatsache, dass er bereits in seinen Vierzigern war, als sie sich begegneten, die Schlüssel zu ihrer lang andauernden Verbindung sind. Er sagte der Zeitung ‚Daily Mail‘: „Ich denke, Glück spielt eine große Rolle. Ich frage mich, ob wir so lange zusammengeblieben wären, wenn wir uns jünger getroffen hätten. Ich war in meinen Vierzigern als wir uns trafen, also muss ich etwas richtig gemacht haben, um eine zweite Chance zu bekommen. Ich denke auch, dass es mehr Respekt gibt und man viel eher bereit ist, Kompromisse einzugehen, wenn man etwas älter ist. Man ist eher bereit, Komplimente zu machen. Wir bringen einander sehr oft zum Lachen. Ich fand meine Frau wirklich attraktiv und sehr begehrenswert als ich sie traf. Man würde ja niemanden heiraten wollen, den man nicht attraktiv findet!“

Dennoch war es nicht Twiggys gutes Aussehen, sondern ihr freundlicher und verständnisvoller Charakter, der Leigh von seiner späteren Ehefrau überzeugte. Bereits beim ersten Treffen habe er gewusst, dass aus der Begegnung zumindest eine gute Freundschaft entstehen könnte. „Aber als ich sie das erste Mal traf, dachte ich nur: Was für eine wirklich nette Frau“, erzählt er weiter. „Und so fühle ich bis heute. Sie ist einfach ein wirklich netter und freundlicher Mensch. Und jetzt, nach vierzig Jahren Ehe, sehe ich wirklich, wie wichtig es ist, dass man als Freunde miteinander auskommt und mit jemandem zusammen ist, mit dem man gerne Zeit verbringt.“

Leigh glaubt außerdem, dass die Weigerung in den Ruhestand zu gehen, ihm und seiner Supermodel-Ehefrau geholfen habe, glücklich zusammenzubleiben. Er erklärt: „Ich denke, es ist ziemlich wichtig, beschäftigt zu bleiben, ich glaube, das hilft in einer Beziehung. Wir verstehen uns wirklich gut und verbringen fast unsere gesamte Zeit miteinander. Wir genießen die Gesellschaft des anderen und arbeiten gemeinsam an Projekten. Wir hatten gerade einen wunderbaren Erfolg mit dem Musical über Twiggy’s Leben, ‚Close-Up‘. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie in Rente geht.“