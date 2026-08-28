Musik Twisted-Sister-Star Dee Snider verletzt sich bei Basketball-Unfall

Dee Snider - March 2019 - Avalon - Sao Paulo Show BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.08.2026, 11:00 Uhr

Twisted-Sister-Star Dee Snider verletzt sich bei Basketball-Unfall.

Dee Snider muss derzeit kürzertreten: Der frühere Frontmann von Twisted Sister hat sich beim Basketballspielen mit seinen Kindern die Schulter gebrochen.

Der 71-jährige Rockmusiker schilderte den kuriosen Unfall in einem Video in den sozialen Medien und machte dabei deutlich, dass die Verletzung eine längere Genesungszeit nach sich ziehen wird. Snider zufolge spielte er mit seinen Kindern Basketball, als er bei einem Zusammenstoß zu Boden ging. „Ich wurde gecheckt, umgerannt und bin wie ein Haufen Ziegelsteine zu Boden gegangen“, erzählte er. Dabei habe er seine gesamte rechte Körperhälfte hart aufgeschlagen. Besonders ironisch fand der Musiker die Situation, weil seine Kinder inzwischen groß genug seien, um ihn körperlich zu übertreffen. Früher hätten Eltern beim Spielen mit ihren kleinen Kindern automatisch die Oberhand. Man sei größer und stärker und lasse den Nachwuchs gelegentlich gewinnen. Irgendwann ändere sich dieses Kräfteverhältnis jedoch. „Es wird eine Zeit kommen, in der sie genauso groß oder größer sind als wir. Dann werden sie uns dominieren“, scherzte Snider. Mit Blick auf seinen eigenen Unfall fügte er hinzu, er hätte aus dem Augenwinkel beinahe einen seiner Söhne bei einem Siegestanz gesehen. „Ich habe mir die Schulter gebrochen, den Knochen in meiner Schulter.“

Die kommenden Wochen dürften für den Sänger alles andere als angenehm werden. Snider muss seinen rechten Arm voraussichtlich acht Wochen lang in einer Schlinge tragen. Hinzu kommen Physiotherapie und anschließend eine Operation, bei der ein Schultergelenk ersetzt werden soll. „Ich bin Rechtshänder und habe mir die rechte Schulter gebrochen“, erklärte er. Gerade alltägliche Dinge würden dadurch zu einer Herausforderung. Auch das Schlafen sei schwierig, wenn die verletzte Seite gleichzeitig die bevorzugte sei. Dass Snider seine Verletzung öffentlich dokumentiert, hat auch einen praktischen Grund: Das Tippen auf dem Smartphone falle ihm momentan schwer. Deshalb wolle er künftig zusätzlich auf Audioinhalte setzen. Trotz der Schmerzen versucht der Musiker, seinen Humor zu bewahren. „Weint nicht um mich, Argentinien“, scherzte er und fügte hinzu, dass es ihm „alles in allem großartig“ gehe. Die Schulter sei derzeit allerdings „ein echtes Ärgernis“.

Snider hatte Anfang des Jahres seinen Rückzug von Twisted Sister bekannt gegeben. Als Gründe nannte er verschiedene gesundheitliche Probleme, darunter degenerative Arthritis, die ihm dauerhaft Schmerzen bereite. Auch über Herzprobleme hatte der Musiker gesprochen. In seiner Radiosendung ‚House of Hair‘ wollte er deshalb Gerüchten über seinen Gesundheitszustand entgegenwirken. „Ich sterbe nicht! Nein, jedenfalls nicht jetzt“, stellte Snider klar. Er habe zwar aus gesundheitlichen Gründen eine Tour abgesagt und mit Herzproblemen sowie Arthritis zu kämpfen, sei aber keineswegs todkrank. „Ich kann einfach nicht mehr die Dinge machen, die ich in meinen Zwanzigern, Dreißigern, Vierzigern, Fünfzigern und sogar Sechzigern gemacht habe“, erklärte er. Ansonsten sei er gesund und genieße sein Leben. Auf die Bühne zurückkehren wolle er nicht mehr in der gleichen körperlich fordernden Weise wie früher. „Ihr werdet mich nicht mehr auf der Bühne sehen, wie ich so abrocke wie früher, denn das würde mich kaputtmachen“, sagte Snider. Deshalb habe er sich schweren Herzens von Twisted Sister zurückgezogen und die geplante Tour abgesagt. Seinen Fans dankte der Musiker zugleich für die große Anteilnahme. Die vielen Nachrichten, die Sorge und die Unterstützung hätten ihn tief berührt. „Mir geht es gut, ich kann das einfach nicht mehr machen“, stellte Snider abschließend klar.