Stars Tyra Banks‘ Victoria’s-Secret-Karte in Los Angeles abgelehnt – trotz ‚Lebenslang‘-Versprechen

Bang Showbiz | 30.07.2025, 09:00 Uhr

Tyra Banks‘ Victoria’s Secret Angel Card wurde in einem Geschäft in Los Angeles abgelehnt.

Der 51-jährige Star war mehr als ein Jahrzehnt als Victoria’s-Secret-Model tätig und erhielt dafür von der Dessousmarke eine Angel Card geschenkt. Diese sollte eigentlich für immer gültig sein. In einem Laden in Los Angeles erlebte Tyra dann aber eine böse Überraschung.

„Ich hatte eine Free Angels Card, die mir der Chef von Victoria’s Secret gegeben hatte“, erklärte Tyra jetzt bei ‚Today with Jenna and Friends‘. „Sie sagten: ‚Für immer. Wir lieben dich so sehr. Du hast diese Karte, und du kannst in jedem Laden für immer einkaufen, mit keinem Limit.'“ Also kaufte sich das Model regelmäßig Dessous für sich selbst, passende Oberteile und Unterteile. Sie fügte hinzu: „Jede neue Kollektion, die herauskam, ich holte sie mir.“

Nachdem Tyra jedoch einen neuen Vertrag mit Victoria’s Secret abgelehnt hatte, wurde ihr dieser Vorteil bald wieder entzogen. „Ich sagte: ‚Ich will das nicht. Ich möchte Talkshow-Moderatorin werden. Ich will es nicht machen.‘ Und sie ließen mich diese Angel Card noch ein Jahr behalten und dann sagten sie: ‚Gib sie zurück, Baby!'“

Das Model erinnerte sich anschließend daran, dass ihre Karte in einem Geschäft in Los Angeles abgelehnt wurde. „Es war in einem Laden in einem Vorort von Los Angeles, direkt an der Autobahn.“ Dort wurde ihre Karte abgelehnt und Tyra musste unverrichteter Dinge und mit viel Frust im Bauch den Laden verlassen. Auf die Frage, ob sie jemals wieder mit Victoria’s Secret zusammenarbeiten würde, antwortete Tyra: „Ich würde einen Deal machen, wenn ihr mir meine Karte zurückgebt. Fangen wir damit an. Das ist das Wichtigste. Ich will meine Karte und dann muss ich die Marke repräsentieren.“

Trotzdem gab Tyra zu, dass sie heutzutage nur noch möchte, dass ihre Unterwäsche bequem ist, nicht sexy. „Ich habe das Gefühl, ich habe mich selbst vergessen, als Unternehmerin, als Mutter, und ich will einfach nur Bequemlichkeit.“