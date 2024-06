Tournee-Halt in Irland U2 begrüßen US-Superstar Taylor Swift mit Blumen in Dublin

US-Superstar Taylor Swift mit den U2-Mitgliedern Bono (li.) und The Edge im Jahr 2016 bei den iHeartRadio Music Awards. (tj/spot)

SpotOn News | 28.06.2024, 23:27 Uhr

Die Band U2 hat Taylor Swift bei ihrer Ankunft in Irland einen herzlichen Empfang bereitet. Diese bedankt sich bei ihrem "irischen Fanclub" mit überschwänglichen Grüßen.

Auf den unzähligen Stationen ihrer laufenden "The Eras"-Tournee dürfte die US-Sängerin Taylor Swift (34) wohl des Öfteren Blumen von prominenten Fans geschickt bekommen. Über das opulente Blumenbouquet, das ihr die irische Band U2 anlässlich Swifts Eintreffens in derer Heimatstadt Dublin geschickt hat, scheint sie sich allerdings ganz besonders gefreut zu haben.

Stilvolle Rosen von ihrem "irischen Fanclub"

Auf ihrem Instagram-Account postete die Sängerin kurz nach ihrer Landung eine Story mit einem Foto, auf dem ein wunderschöner Strauß aus unter anderem gelben und rosafarbenen Rosen zu sehen ist. Darunter eine Grußkarte mit den handgeschriebenen Worten: "Liebe Taylor, willkommen zurück in unserer Heimatstadt…lass etwas davon stehen…?!!!!" Unterschrieben ist die Karte mit "Dein irischer Fanclub, Bono, Edge, Adam und Larry".

In ihrer Story bedankte sich Swift umgehend mit überschwänglichen Worten bei ihren prominenten Fans und schrieb: "Ich spüre bereits die irische Gastfreundschaft!!! @u2, danke, dass ihr stets die Stilvollsten und Coolsten seid."

Nach diesem warmherzigen Empfang in Dublin dürfte es nicht unwahrscheinlich sein, dass die US-Sängerin die Mitglieder der Band bei einem ihrer dortigen Konzerte womöglich auch hinter der Bühne persönlich begrüßen wird. Bei ihrem Konzert in London am 21. Juni gewährte sie bereits Prinz William (42) sowie dessen Kindern Prinz George (10) und Prinzessin Charlotte (9) eine Backstage-Audienz.