Letzte Phase der Tournee startet bald Taylor Swift: Ihre rekordbrechende Eras Tour gibt es bald als Buch

Taylor Swift ist seit eineinhalb Jahren auf Welttour. (stk/spot)

SpotOn News | 15.10.2024, 18:00 Uhr

Am 18. Oktober startet die finale Etappe von Taylor Swifts Eras Tour. Schon jetzt kündigte der Star ein besonderes Geschenk für die Zeit danach an - ein Buch zur Tournee.

Ab dem 18. Oktober beginnt in Miami der Anfang vom Ende der rekordbrechenden Eras Tour von Taylor Swift (34). Kurz vor dem Start der abschließenden 18 Konzerte, die am 8. Dezember in Vancouver (Kanada) ihr Finale feiern werden, kündigte der US-Star bei Instagram einen besonderen Leckerbissen für seine über 280 Millionen Follower an. Denn aus der Eras Tour wird ein Buch – mit über 250 Seiten und mehr als 500 Bildern.

"Diese Tour war die wundervollste Erfahrung und ich wusste, dass ich die Erinnerungen, die wir gemeinsam gemacht haben, auf besondere Weise festhalten wollte", schreibt Swift in ihrem Post. Sie sei folglich hocherfreut darüber, das offizielle Eras Tour Buch ankündigen zu dürfen. Was es darin zu sehen und zu lesen gibt? Das Buch sei "gefüllt mit meinen persönlichen Erfahrungen, nie zuvor gesehenen Fotos hinter den Kulissen und all den magischen Erinnerungen, die ihr jeden Abend mitgebracht habt", verspricht der Star.

In den USA werde das Buch ab dem 29. November im Handel erhältlich sein. Infos über den internationalen Erscheinungstermin, so Swift, werden in Kürze folgen. Laut übereinstimmenden Medienberichten aus dem USA werde das Buch dort genau 40 US-Dollar kosten.

Sie hat noch mehr gute Nachrichten

Mit dem Buch allein hat es sich jedoch nicht, wie Swift in ihrem Instagram-Beitrag weiter enthüllt. Zum gleichen Zeitpunkt wie das Buch erscheint in den USA auch ihr Doppelalbum "The Tortured Poets Department: The Anthology" erstmals als CD sowie auf Vinyl. Darin enthalten: 35 Tracks, vier Bonus-Akustik-Versionen sowie ein Poster von Swift.

Die Eras Tour war am 17. März 2023 in Glendale, Arizona, gestartet. Bis zu ihrem Ende am 8. Dezember dieses Jahres wird sie fast 150 Konzerte rund um den Globus umfasst haben. Über dieses Pensum sagte Swift während ihres 100. Auftritts in Liverpool: "Das ist definitiv eine anstrengende […], zugleich aber eine der freudigsten, lohnenswertesten und wundervollsten Sachen gewesen, die mir je in meinem Leben passiert ist."