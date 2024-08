Musik U2: Veröffentlichung ihres immersiven Konzertfilms ‚V-U2‘

Bono - festive launch of the Scholas Occurrentes International Movement - 2022 BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.08.2024, 14:04 Uhr

U2 veröffentlichen einen neuen „immersiven“ Konzertfilm, der während ihrer Sphere-Las-Vegas-Künstlerresidenz gedreht wurde.

Mit ihrem neuen Film V-U2 möchte die irische Band, die aus den Bandmitgliedern Bono, Adam Clayton, The Edge und Larry Mullen Jr. besteht, ihren Fans ein Erlebnis bieten, das den Konzerten, die sie an dem revolutionären Veranstaltungsort veranstalten, „so nahe wie nur möglich“ kommt.

The Edge, der den neuen Konzertfilm gemeinsam mit Morleigh Steinberg drehte, verriet in einem Statement: „Das Ziel ist es gewesen, den Kinobesuchern ein immersives Erlebnis zu bieten, das dem Live-Konzerterlebnis von U2:UV so nahe wie nur möglich kommt – und noch mehr. Ich habe noch nie eine U2-Show gesehen. Ich bin so erleichtert, dass ich einen tollen Song erwischte.” In einem neuen Trailer für ‚V-U2‘, der ab dem 5. September exklusiv im Sphere Las Vegas gezeigt wird, witzelte The Edge: „Nach all den Jahren kann ich mir eine U2-Show ansehen.“ U2 spielten 40 Shows an dem futuristischen Veranstaltungsort, wobei die Künstlerresidenz der Musiker im März endete. Die erfahrenen Rocker hatten ihre letzte Show zu etwas Besonderem gemacht, indem sie ein virtuelles Duett von ‚Don’t Dream It’s Over‘ zusammen mit dem Crowded House-Star Neil Finn aufführten, nachdem er ihnen per E-Mail die Gesangsstimmen schickte, die sie auf der Bühne verwenden konnten.