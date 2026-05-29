Stars Udo Lindenberg: Musiker muss Auftritt absagen und Pause einlegen

Udo Lindenberg - March 2012 - Echo BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.05.2026, 14:00 Uhr

Große Sorge um Udo Lindenberg: Nur wenige Tage nach seinem 80. Geburtstag wurde bekannt, dass sich der Kultrocker derzeit in einem Hamburger Krankenhaus behandeln lassen muss.

Deshalb wurde nun auch ein geplanter Auftritt kurzfristig abgesagt. Viele Fans reagieren besorgt auf die Nachricht und wünschen dem Sänger schnelle Genesung.

Wie die Brost-Stiftung am Freitag auf Instagram bekannt gab, kann die Veranstaltung „Udo Lindenberg Friends“, die am 3. Juni in der Bürgerhalle Gronau stattfinden sollte, nicht wie geplant durchgeführt werden. In dem offiziellen Statement erklärte die Stiftung: „Udo Lindenberg kann leider nicht nach Gronau kommen.“ Außerdem hieß es weiter, dass sich der Musiker aktuell in „krankenhäuslicher Behandlung“ befinde und „auf Anraten seiner Ärzte in den kommenden Wochen eine Auszeit benötigen“ werde.

Laut Informationen der ‚Bild‘-Zeitung soll sich Lindenberg derzeit kardiologischen Untersuchungen unterziehen. Genauere Angaben zu seinem Gesundheitszustand oder möglichen Beschwerden wurden bislang jedoch nicht veröffentlicht. Deshalb ist aktuell noch unklar, wie ernst die Situation tatsächlich ist.

Der geplante Abend in Gronau sollte unter dem Motto „Aus dem Pott ins Hotel“ stattfinden und zahlreiche Weggefährten des Musikers zusammenbringen. Umso größer ist nun die Enttäuschung über die Absage. Gleichzeitig steht für viele Fans jedoch vor allem die Gesundheit des Sängers im Mittelpunkt. Zahlreiche Menschen senden dem 80-Jährigen derzeit Genesungswünsche und hoffen, dass er sich bald wieder vollständig erholt.