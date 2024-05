Beim Basketballspiel von Caitlin Clark Überraschung! Ashton Kutcher und Mila Kunis zeigen sich mit ihren Kids

Ashton Kutcher, Mila Kunis und ihre beiden Kinder Wyatt und Dimitri trafen die US-Basketballspielerin Caitlin Clark. (the/spot)

SpotOn News | 27.05.2024, 11:43 Uhr

Ashton Kutcher und Mila Kunis zeigen ihre beiden Kinder Wyatt und Dimitri eigentlich so gut wie nie in der Öffentlichkeit: Für die Basketballspielerin Caitlin Clark hat das Paar nun allerdings eine Ausnahme gemacht. Die ganze Familie zeigte sich begeistert am Spielfeldrand.

Die ganze Familie Kutcher-Kunis ist offenbar ein großer Fan der US-amerikanischen Basketball-Profiliga der Damen. Insbesondere scheint es den Hollywoodstars Ashton Kutcher (45) und Mila Kunis (40) die Basketballspielerin Caitlin Clark (22) angetan zu haben: Für ein Spiel in ihrem neuen Verein Indiana Fever legte das Paar zusammen mit seinen beiden Kindern am Freitag (24. Mai) einen allzu seltenen öffentlichen Familienauftritt hin. Fotos zeigen die vier begeistert am Spielfeldrand in der Crypto-Arena in Los Angeles sitzen.

Nach dem Spiel der Indiana Fevers gegen die Los Angeles Sparks durften Tochter Wyatt (9) und Sohn Dimitri (7) zusammen mit ihren Eltern ihre Lieblingsbasketballspielerin Caitlin Clark sogar persönlich treffen. Ihr Team hatte das Spiel zuvor mit 78:73 für sich entschieden. Fotos zeigen die ganze Familie strahlend beim Meet and Greet mit der Sportlerin.

Freudentränen bei Tochter Wyatt

Zudem posteten die Fevers auf ihrem X-Kanal ein Video von dem Zusammentreffen. Darin ist zu sehen, wie Kutcher die Basketballerin nach dem Sieg herzlich umarmt, während Tochter Wyatt und Sohn Dimitri fast ungläubig reagieren, als ihr Idol auf sie zukommt. Bei der Neunjährigen flossen danach offenbar sogar ein paar Freudentränen. Clark gilt als eine der besten Basketballspielerinnen der Geschichte auf College-Level.

Caitlin Clark met up with Ashton Kutcher after our win in Los Angeles 🤝 pic.twitter.com/UKzT29q68h — Indiana Fever (@IndianaFever) May 25, 2024

Kutcher hat ebenfalls an der Universität von Iowa studiert, an der Clark Marketing studiert. Daher gilt der in Iowa geborene Schauspieler als großer Unterstützer des jungen Basketball-Talents aus seinem Heimat-Bundesstaat. Während ihres Aufstiegs in der Women's National Basketball Association besuchte er immer wieder ihre Spiele und verfasste dazu Posts in den sozialen Medien. Beim Spiel in Los Angeles trug er eine Cap mit dem Logo der Uni, während sein Sohn Dimitri einen Kapuzenpulli von Clarks College-Basketball-Team trug, den Iowa Hawkeyes.

Ashton Kutcher und Mila Kunis, die sich durch ihre Rollen in der Sitcom "Die wilden Siebziger" kennenlernten, sind seit 2012 auch im richtigen Leben ein Paar. Sie heirateten 2015, nachdem 2014 ihre Tochter zur Welt kam. Ihr Sohn wurde 2016 geboren. Die Familie zeigt sich zusammen so gut wie nie in der Öffentlichkeit und hält die Kinder bewusst aus dem Rampenlicht fern.