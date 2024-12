Wichtiger Preis für Indie-Filme Überraschung bei den Gotham Awards: Oscar-Favorit geht leer aus

"Anora" mit Mikey Madison (r.) ging leer aus. (smi/spot)

SpotOn News | 03.12.2024, 11:30 Uhr

Der Oscar-Favorit "Anora" war mit vier Nominierungen aussichtsreichster Kandidat bei der Verleihung der Gotham Awards. Doch der Film ging leer aus. Diese Werke und Personen räumten stattdessen bei dem wichtigsten Preis für Indie-Filme ab.

Überraschung bei den Gotham Independent Film Awards. Mit vier Nominierungen war "Anora" ins Rennen um den wohl wichtigsten Preis für Indie-Filme gegangen, so viele hatte kein anderes Werk vorzuweisen. Doch der Film, der bei der kommenden Oscar-Verleihung als aussichtsreichster Kandidat gilt, ging völlig leer aus. Der Hauptpreis für den besten Film ging stattdessen an "A Different Man". Sebastian Stan (42), der dieses Jahr in "The Apprentice" Donald Trump verkörperte, spielt darin einen Schauspieler, der von einer schweren Gesichtsdeformierung geheilt wird.

Nominiert für den besten Film waren außer "Anora" noch "Babygirl" mit Nicole Kidman (57), "Challengers" mit Zendaya (28) und die Literaturverfilmung "Nickel Boys".

Demi Moore und Pamela Anderson gehen leer aus

In der geschlechterneutralen Kategorie für die beste Hauptrolle setzte sich Colman Domingo (55) durch. In "Sing Sing" spielt er einen Häftling, der sich im berüchtigten titelgebenden Gefängnis einer Theatergruppe anschließt. Neben Domingo waren unter anderem "Anora"-Titelheldin Mikey Madison (26), Nicole Kidman, Demi Moore (62) für "The Substance" und durchaus überraschend auch Pamela Anderson (57) für "The Last Showgirl" im Rennen.

Die ebenfalls geschlechterübergreifende Kategorie für die beste Nebenrolle gewann ebenfalls ein Darsteller aus "Sing Sing": Clarence Maclin, der mehr oder weniger sich selbst spielt. Er nahm auch im wahren Leben an dem künstlerischen Gefängnisprogramm teil.

Tribute-Preise für Timothée Chalamet und Zendaya

Neben den regulären Preisen wurden mehrere sogenannte Tribute-Awards vergeben. Und die gingen an große Namen. Timothée Chalamet (28) bekam einen Preis für seine Rolle als Bob Dylan (83) in "A Complete Unknown", Angelina Jolie (49) einen für ihre Darstellung von Maria Callas (1923-1977) in "Maria" und Zendaya für "Challengers".