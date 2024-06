"Babygirl ist auf dem Weg" Überraschung zum Vatertag: Wiz Khalifa wird zum zweiten Mal Papa

Wiz Khalifa wird zum zweiten Mal Vater, wie er seinen Followern auf Instagram mitteilt. (ym/spot)

SpotOn News | 17.06.2024, 11:14 Uhr

US-Rapper Wiz Khalifa wird wieder Vater, wie der Musiker auf Instagram verkündet. Der "Black & Yellow"-Interpret und Freundin Aimee Aguilar erwarten ein Mädchen.

Der US-amerikanische Rapper Wiz Khalifa (36) wird wieder Papa. Die Babynews teilte der "Young, Wild & Free"-Interpret, der mit bürgerlichem Namen Cameron Jibril Thomaz heißt, am Vatertag, dem 16. Juni, mit seinen rund 40 Millionen Followerinnen und Followern auf Instagram. Für Khalifa und seine Freundin Aimee Aguilar ist es das erste gemeinsame Kind.

Rapper enthüllt Geschlecht seines Kindes

Die frohe Botschaft verkündete der 36-jährige Rapper mit einem Foto, dass den Musiker mit seiner Freundin Aguilar zeigt. Auf dem Foto legt Khalifa eine Hand auf den Babybauch seiner Freundin, die einen schwarzen Sport-BH trägt und einen positiven Schwangerschaftstest in der Hand hält, während sie in die Kamera lächelt.

Auch das Geschlecht des gemeinsamen Kindes enthüllte der Rapper in seinem Post. "Babygirl ist auf dem Weg", schrieb Khalifa zu dem Foto, zu dem sich zahlreiche Glückwünsche in der Kommentarspalte wiederfinden. "Herzlichen Glückwunsch an euch beide, Bruder", kommentierte ein User das Fotos des Rappers, während Schauspieler und Rapper Ludacris (46) seinen Musikerkollegen im "Girl-Dad-Club" begrüßte. Auch Amber Rose (40), die Ex-Frau des Rappers, freute sich für die werdenden Eltern: "Wir können es kaum erwarten, sie kennenzulernen", schrieb das Model unter den Beitrag.

Rapper Wiz Khalifa bereits Vater eines Sohnes

Mit seiner Ex-Frau Rose hat der US-amerikanische Rapper bereits einen gemeinsamen Sohn namens Sebastian Taylor Thomaz (11), der im Februar 2011 zur Welt kam. Khalifa und das Model heirateten im Juli 2013, ein Jahr später, im September 2014, erfolgte bereits wieder die Trennung.

Mit Freundin Aimee Aguilar ist der Rapper seit etwa fünf Jahren zusammen. Das Paar hält seine Beziehung weitestgehend aus der Öffentlichkeit weitestgehend heraus. Das älteste gemeinsame Foto veröffentliche Aguilar im November 2019 auf ihrem Instagram-Profil.