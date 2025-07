Stars Uma Thurman: Deshalb will sie ihre Kinder nicht zum Gehorsam zwingen

Bang Showbiz | 21.07.2025, 09:00 Uhr

Die Schauspielerin findet es nicht sinnvoll, ihren Kindern ihren Willen aufzudrücken.

Uma Thurman möchte ihre Kinder nicht dazu zwingen, ihr zu gehorchen.

Die ‚Kill Bill‘-Darstellerin ist Mutter von drei Kindern: Maya (26) und Levon (23) aus ihrer Ehe mit Ethan Hawke sowie Luna (13), deren Vater der Finanzier Arpad „Arki“ Busson ist. In einem Interview mit der ‚Sunday Times‘ sprach Uma offen über ihr Leben zwischen Karriere und Mutterschaft und ihre klare Haltung zum Thema Disziplin: „Man sollte ein Mädchen nicht dazu bringen, gehorsam zu sein. Das ist nicht in ihrem besten Interesse.“ Diese Aussage machte sie während eines Zoom-Interviews aus ihrem ländlichen Zuhause im Bundesstaat New York. Uma sprach außerdem liebevoll über die selbstbewusste Unabhängigkeit ihrer Kinder: „Es ist irgendwie wunderbar, dass sie die Regeln kennen und sich nicht immer daran halten.“

Sie erzählte weiter, dass sie sich bei der Erziehung oft an ihre eigene Jugend zurückerinnert: „Als Mutter finde ich es unfassbar, wie viele Freiheiten ich als Teenager hatte. Ich meine, es ist kaum vorstellbar. Das waren einfach andere Zeiten.“ Mit 15 Jahren verdiente Uma bereits eigenes Geld, bewegte sich allein durch New York und ging zu Castings, nur mit einem Terminkalender und einer Münze in der Hand, falls sie sich verirrte und jemanden anrufen musste. Ihre Eltern, Robert Thurman und Nena von Schlebrügge, waren selbstständig und ließen ihr viele Freiheiten. „Beide Eltern haben viel erlebt, als sie jung waren. Sie waren sehr unabhängig. Ich glaube, ich wurde ein Stück weit zur Selbstständigkeit erzogen.“

Über ihre älteste Tochter Maya verriet Uma im Interview: „Oh, sie weiß, was sie tut. Sie war an der Juilliard School – Gott sei Dank. Sie hat sogar die High School abgeschlossen. Und was ich über das Muttersein gelernt habe: Niemand hört zu. Es geht eher darum, für sie da zu sein, als ihnen zu sagen, was sie tun sollen.“