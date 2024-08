Theaterstück "Picture Day" Uma Thurman und Ethan Hawke: Ihr Sohn feiert Regiedebüt am Theater

Levon Hawke arbeitet als Schauspieler, Regisseur und Drehbuchautor. Hier begleitet er seine berühmte Mutter, Uma Thurman, auf dem roten Teppich. (paf/spot)

SpotOn News | 06.08.2024, 12:40 Uhr

Das Talent liegt in der Familie: Der Sohn des einstigen Traumpaars Uma Thurman und Ethan Hawke feiert sein Regiedebüt am Theater. Levon Hawke inszeniert das von ihm verfasste Stück "Picture Day".

Schauspieler Levon Hawke (22) eifert mit seinem Regiedebüt am Theater weiter seinem prominenten Vater Ethan Hawke (53) nach. Der Sohn des Schauspielers, Drehbuchautors und Regisseurs habe auch das Drehbuch für das Theaterstück "Picture Day" verfasst, wie "Page Six", das Klatschportal der "New York Post", berichtet.

Erstaufführung ist ausverkauft

Das Werk sei demnach das erste abendfüllende Stück der Quick & Dirty Theatre Company aus Brooklyn. Der Plattform "Eventbrite" zufolge erzähle es in eineinhalb Stunden die Geschichte einer fünfköpfigen Männer-WG. Sie ergründen im Verlauf ihre Identität und Sexualität und befassen sich "mit den komplexen Aspekten moderner Männerfreundschaften". Die Person des "Picture Guys", bringe die Männer dazu, ihren größten Geheimnissen gegenüberzutreten.

Die Premiere am 20. September ist "Eventbrite" zufolge bereits ausverkauft. Bis zum 6. Oktober finden weitere Aufführungen des Stücks im Coffey Street Studio im Brooklyner Stadtteil Red Hook statt.

Schauspielerei liegt in der Familie

Mit dem Drama "Wildcat", in dem seine Schwester Maya Hawke (26) die Hauptrolle übernahm, sammelte Levon Hawke bereits erste Regie-Erfahrung. Zusätzlich hat er wie sein Vater und seine Mutter Uma Thurman (54) das Schauspielern im Blut. Dieses Jahr trat er für den Thriller "Blink Twice" von Zoë Kravitz (35) und den Western "Das Dickicht" vor die Kamera.

Maya Hawke erbte ebenfalls das Talent ihrer Eltern. Die Schauspielerin machte sich mit ihrem Auftritt in "Stranger Things" und Filmen wie Quentin Tarantinos (61) "Once Upon a Time in Hollywood" (2019) einen Namen. Im diesjährigen Kinohit "Alles steht Kopf 2" lieh sie dem Zweifel ihre Stimme.

Uma Thurman und Ethan Hawke sind bald seit 20 Jahren getrennt. Sie waren von 1998 bis 2005 verheiratet.