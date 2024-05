Ungewöhnlicher Look Ungewohnter Anblick: Deshalb ist Königin Letizia in Sneakern unterwegs

Fühlt sich auch in Sneakern wohl: Königin Letizia von Spanien. (eee/spot)

SpotOn News | 06.05.2024, 19:01 Uhr

Ungewohnter Anblick in Madrid: Königin Letizia von Spanien hat sich bei einem öffentlichen Termin in flachen Sportschuhen gezeigt - aus gutem Grund.

Bei einem öffentlichen Termin in flachen Sneakern unterwegs? Das ist ungewöhnlich für Königin Letizia von Spanien (51). Normalerweise zeigt sich die Frau von König Felipe (56) stets edel gekleidet und zumeist auf hohen Pumps, wenn sie auf Veranstaltungen ist. Für ihre Outfitwahl gibt es jedoch eine Erklärung.

Fußverletzung nimmt Letizia gelassen

Sie soll sich in der vergangenen Woche den mittleren Zeh des rechten Fußes gebrochen haben, nachdem sie mit diesem versehentlich an einem Tisch im Zarzuela-Palast in Madrid angestoßen war. Wie das "Mallorca Magazin" unter Berufung auf eine Palast-Mitteilung berichtet, werde es noch einige Wochen dauern, bis der Zeh verheilt ist. Letizia müsse nun vorerst auf flaches Schuhwerk setzen.

"Da habe ich Pech gehabt. Aber es wird heilen", sagte Letizia demnach bei einem Wohltätigkeitstermin im Königlichen Theater in Madrid am Montag. "Ich wusste nicht, was ich hatte, bis ich geröntgt wurde", erzählte sie weiter bei guter Laune.

Stylischer Look trotz Sportschuhen

Doch auch mit weißen Sportschuhen konnte sich Letizias Outfit allemal sehen lassen. Die spanische Königin wählte für das Event eine weiße Anzughose, die sie mit einem rot-pink-karierten Tweedblazer mit schwarzen Knöpfen kombinierte. Ihre braunen, schulterlangen Haare trug sie glatt. Als Accessoires wählte sie lediglich ein paar silberne Ohrstecker.