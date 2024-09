Paralympische Spiele 2024 Unterstützung für dänische Athleten: Kronprinz Christian besucht Paris

Kronprinz Christian inmitten des dänischen Teams bei den Paralympischen Spielen in Paris. (ili/spot)

SpotOn News | 03.09.2024, 09:18 Uhr

Kronprinz Christian von Dänemark ist im Dienste der Krone unterwegs. Kurz vor seiner ersten großen Solo-Auslandsreise macht er eine Stippvisite in Paris. Vor Ort unterstützt er die dänischen Athleten bei den Paralympischen Spielen.

Kronprinz Christian (18) unterstützt das dänische Team bei den Paralympischen Spielen in Paris. "Heute [Montag, Red.] hält sich Seine Königliche Hoheit der Kronprinz in der französischen Hauptstadt auf, um die Sportler zu unterstützen und Spiele und Turniere mit dänischer Beteiligung zu besuchen. Bisher hat der Kronprinz Rollstuhl-Rugby und Tischtennis gesehen", teilt der dänische Königshof auf seiner Instagram-Seite mit.

Dazu wurden eine Reihe von Fotos veröffentlicht, die den Sohn von König Frederik X. (56) und Königin Mary (52) bei verschiedenen Events der Sportveranstaltung zeigen. Weiter heißt es über die bisherige Ausbeute des Teams in dem Post: "Die dänischen Athleten bei den Paralympischen Spielen in Paris haben bisher vier Medaillen gewonnen – eine goldene, eine silberne und zwei bronzene".

Unter dem Post teilen die Followerinnen und Follower ihre Begeisterung. Zu lesen ist etwa: "Der junge, charmante Kronprinz ist ein ebenso großer Repräsentant Dänemarks wie König Frederik und Königin Mary." Oder: "Es ist großartig zu sehen, wie Seine Königliche Hoheit Kronprinz Christian unsere Sportler unterstützt." Eine Userin schreibt erfreut: "Meine Güte, er ist das Ebenbild seiner Mutter." Oder: "Unser gutaussehender Kronprinz, und es ist schön zu sehen, dass er uns auf diese Weise unterstützt."

Erster großer Solo-Auslandsaufenthalt in Afrika steht an

Dieser Solo-Tripp des jungen dänischen Prinzen in ein europäisches Nachbarland ist ein kleiner Vorgeschmack auf das, was Christian in den kommenden Tagen erwarten wird. Denn wie der Palast am 30. August auf der Homepage bekannt gegeben hat, wird der skandinavische Royal in Kürze in einen ausgedehnten Solo-Auslandsaufenthalt starten.

"Am 4. September wird Seine Königliche Hoheit der Kronprinz zu einem Langzeitaufenthalt in Ostafrika aufbrechen. Der Kronprinz wird an der täglichen Arbeit auf zwei Farmen beteiligt sein, die praktische und administrative Aufgaben umfassen und dem Kronprinzen einen Einblick in den lokalen Naturschutz geben. Der Kronprinz wird voraussichtlich im Dezember nach Dänemark zurückkehren", so die Mitteilung über eines der Vorhaben während seines Gap Years nach dem Abitur. Weitere Details über Christians Aufenthalt, "der privat bleiben soll", werde es nicht geben.

Generell teilte der Palast aber noch mit, es sei eine lange Tradition in der königlichen Familie, dass Thronfolger in ihrer Jugend längere Zeit im Ausland verbringen. Auf diese Weise sollen sie die Möglichkeit bekommen, "sich zu entwickeln und die Welt zu erleben".

Frederik nahm 1986 an einer Expedition zu Nomaden in die Mongolei teil, 1989 arbeitete er ein Jahr lang auf einem Weingut in Kalifornien. Seine Mutter, die ehemalige Königin Margrethe II. (84) reiste in den 1960er Jahren in den Fernen Osten und nach Südamerika.