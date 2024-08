Mit Vorstellung von "E-Mail für Dich" „Unvergessliche Auftritte“: Meg Ryan wird für Verdienst um Film geehrt

Meg Ryan ist für ihre zahlreichen Rollen in Liebeskomödien bekannt. (wue/spot)

SpotOn News | 05.08.2024, 19:59 Uhr

Noch im August bekommt Meg Ryan den "Heart of Sarajevo"-Ehrenpreis beim Sarajevo Film Festival - für ihre Verdienste um den Film. Auch ihr Klassiker "E-Mail für Dich" und ihr neuester Film werden gezeigt.

Nachdem sie in den 1990er-Jahren zum Megastar der Traumfabrik wurde, ist es in den letzten Jahren vor den Kameras recht ruhig geworden um Meg Ryan (62). Die US-Schauspielerin, die vor allem für romantische Komödien wie "Harry und Sally", "In Sachen Liebe" und "Schlaflos in Seattle" bekannt ist, wird jedoch in Kürze für ihren "herausragenden Beitrag zur Filmkunst" ausgezeichnet.

Filmfestival ehrt Meg Ryan und zeigt zwei ihrer Filme

Ryan erhält auf dem 30. Sarajevo Film Festival, das vom 16. bis 23. August 2024 stattfindet, den "Heart of Sarajevo"-Ehrenpreis. "Meg Ryan hatte unsere Herzen beim Hallo", sagt Jovan Marjanović, Leiter des Festivals. "Sie hat uns alle nicht nur mit ihren unvergesslichen Auftritten verzaubert, sondern auch ihr Können hinter der Kamera als Regisseurin und Drehbuchautorin bewiesen." Es sei eine Ehre, der 62-Jährigen den Preis überreichen zu dürfen.

Meg Ryan wird laut einer Mitteilung des Festivals vor Ort sein und das Publikum in einem Open-Air-Kino zu einer Vorstellung ihres Klassikers "E-Mail für Dich" begrüßen, in dem sie neben Tom Hanks (68) die Hauptrolle spielt. Die Liebeskomödie sei genau dort schon vor 25 Jahren erstmals gezeigt worden. Daneben wird der Hollywoodstar unter anderem während einer Veranstaltung über seine Karriere sprechen und auch Ryans neuester Film "What Happens Later" wird gezeigt. Bei der – wie könnte es anders sein – romantischen Komödie hat sie Regie geführt und am Drehbuch mitgeschrieben. Ryan ist zudem darin neben "Akte X"-Star David Duchovny (63) in einer Hauptrolle zu sehen.