"Als ich fortging" Unveröffentlichter Song von Udo Jürgens erscheint im September

Udo Jürgens ist 2014 im Alter von 80 Jahren verstorben. Jetzt soll posthum ein neues Lied von ihm erscheinen. (wue/spot)

SpotOn News | 13.08.2024, 19:19 Uhr

Fast zehn Jahre nach seinem Tod soll im September 2024 ein bisher unveröffentlichtes Lied von Udo Jürgens erscheinen. "Als ich fortging" wurde im Nachlass entdeckt.

Der legendäre Sänger Udo Jürgens (1934-2014) wäre 2024 nicht nur 90 Jahre alt geworden, sein Todestag jährt sich kurz vor Weihnachten auch zum zehnten Mal. In diesem Rahmen wird schon bald eine Sammlung mit 90 Singles veröffentlicht, die als zusätzlichen Track einen bisher unveröffentlichten Song enthält.

Das Lied trägt laut einer Pressemitteilung von Sony Music Germany den Titel "Als ich fortging". Man habe im Nachlass einen "Rough-Mix" des Songs gefunden, der von Jürgens komponiert worden sei. Der verstorbene Sänger habe das Lied auch persönlich eingespielt und eingesungen. Der Schlagzeuger Curt Cress (72) habe "Als ich fortging" frisch arrangiert und produziert.

Cress habe schon bei Jürgens' Klassiker "Ich war noch niemals in New York" das Schlagzeug eingespielt. "Udo war für mich immer ein Erlebnis, im Studio und vor allem privat", erinnert er sich in der Mitteilung. "Diese Musik für ihn zu produzieren, war in manchen Momenten unheimlich und immer wieder ein Gefühlskarussell."

Neue Single erscheint am 20. September

"Als ich fortging" wird am 20. September als Single-Auskopplng aus dem geplanten Album "udo 90" veröffentlicht. Die Platte an sich soll dann am 27. September erscheinen und enthalte neben der neuen Bonus-Single insgesamt 90 andere Singles, die zwischen 1956 und 2014 im deutschsprachigen Raum veröffentlicht worden seien. Kuratiert wurde das Ganze demnach von Udo Jürgens' Kindern John (60) und Jenny (57).

"udo 90" soll in drei Varianten erscheinen: Als CD-Box mit 90 Singles, als Doppel-CD mit einer Auswahl von 42 Stücken und als Doppel-LP mit 23 Singles. Auf allen sei als Bonuslied zudem das bisher unveröffentlichte "Als ich fortging" enthalten.

In diesem Herbst feiert zudem "Da Capo Udo Jürgens" seine Premiere. In der Show gibt es die Musiklegende auf einer LED-Wand zu sehen, während ihr Original-Orchester unter Leitung von Jürgens' langjährigem Begleiter Pepe Lienhard (78) live dazu spielt. Weitere Infos zur Tour gibt es auf "udojuergens.de".