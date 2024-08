Nach einer Lungenembolie US-Rapper BeatKing stirbt im Alter von 39 Jahren

Der US-Rapper BeatKing starb an einer Lungenembolie. (dr/spot)

SpotOn News | 16.08.2024, 20:18 Uhr

Der US-Rapper BeatKing ist tot. Er starb an den Folgen einer Lungenembolie. Nur wenig später bestätigte sein Manager die schreckliche Nachricht.

Der US-amerikanische Rapper und Produzent BeatKing ist laut übereinstimmenden Medienberichten im Alter von nur 39 Jahren verstorben. Wie unter anderem "Fox 25" meldet, bestätigte mittlerweile auch der Manager des Musikers offiziell dessen Tod. In einem veröffentlichten Statement heißt es, dass der Künstler am Donnerstag, dem 15. August, verstarb. Laut US-Promiportal "TMZ" erlitt Justin Riley, so der bürgerliche Name des Rappers, eine Lungenembolie. Er sei vor einem Auftritt in einer Radioshow vor Ort ohnmächtig geworden und anschließend sofort in ein Krankenhaus in Houston gebracht worden. Dort sei er im Anschluss gestorben.

BeatKing bekam dank TikTok internationalen Ruhm

BeatKing war in seiner Heimat Texas seit vielen Jahren ein bekanntes Gesicht und trat vor allem bei College-Partys und in Clubs auf. 2020 landete er mit seinem Song "Then Leave" einen TikTok-Hit, der ihm internationale Aufmerksamkeit bescherte. Im Anschluss nahm er unter anderem auch einen Song mit Rap-Legende Ludacris (46) auf und wurde des Öfteren an der Seite von Rap-Superstar Drake (37) gesehen. Ob die beiden ein gemeinsames Projekt in Aussicht hatten, ist allerdings bislang nicht bekannt. Justin Riley hinterlässt zwei Töchter.