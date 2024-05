Wie Ryan Reynolds und Tom Brady US-Star Will Ferrell investiert in britischen Fußballklub Leeds United

Will Ferrell hat bereits in einen US-amerikanischen Fußballklub investiert. (eee/spot)

SpotOn News | 06.05.2024, 11:27 Uhr

Mit Will Ferrell geht nun ein weiterer US-Star unter die Besitzer eines britischen Fußballklubs. Der Schauspieler ist nun Miteigentümer von Leeds United.

Will Ferrell (56) reiht sich bei Tom Brady (46) und Ryan Reynolds (47) ein: Der US-Schauspieler hat in einen britischen Fußballklub investiert. Wie verschiedene Medien, darunter der TV-Sender BBC und die Zeitung "The Telegraph", übereinstimmend berichten, ist Ferrell nun bei dem englischen Zweitligisten Leeds United eingestiegen.

Will Ferrell ist großer Sportfan

Weder der Klub noch der US-Schauspieler haben das bislang bestätigt. Laut BBC soll es sich um eine geringfügige Beteiligung handeln, eine Rolle als Entscheidungsträger wird Ferrell voraussichtlich nicht einnehmen. Leeds United ist seit Sommer 2023 in Besitz der 49ers Enterprises Group. Das US-Konsortium ist auch Eigentümer des Footballteams San Francisco 49ers.

Die Welt der Fußballklub-Besitzer ist für Ferrell jedoch kein Neuland. Der Schauspieler, der als großer Sportfan gilt, ist beispielsweise auch Miteigentümer des amerikanischen Fußballteams Los Angeles FC.

US-Stars investieren in englische Fußballteams

Mit Ferrell hat ein weiterer US-Star in ein britisches Fußballteam investiert. American-Football-Legende Tom Brady etwa ist Mitbesitzer des englischen Traditionsklubs Birmingham City, die nun allerdings erstmals seit 29 Jahren in die dritte Liga abgestiegen sind. Deutlich besser läuft es dagegen für den Klub von Ryan Reynolds und Rob McElhenney (47). Der AFC Wrexham hat es innerhalb kürzester Zeit von der fünften in die dritte englische Liga geschafft. Die Hollywood-Stars planen nun sogar, das Stadion zu vergrößern, sagte McElhenney kürzlich dem Online-Branchenmagazin "Collider".