Über ein Jahr nach der Geburt Ryan Reynolds enthüllt den Namen seines vierten Kindes

Ryan Reynolds und Blake Lively bekamen im Februar 2023 weiteren Familienzuwachs. (paf/spot)

SpotOn News | 23.07.2024, 11:12 Uhr

Ryan Reynolds hat den Namen seines vierten Kindes enthüllt. Bei einer Filmvorführung von "Deadpool & Wolverine" verriet er im Rahmen einer Danksagung, wie der jüngste Spross von ihm und Blake Lively heißt.

Ryan Reynolds (47) hat bei der Premiere von "Deadpool & Wolverine" in New York den Namen seines vierten Kindes bekanntgegeben. Der neueste Familienzuwachs von ihm und seiner Frau Blake Lively (36) trägt den Namen Olin, wie er am Montag (22. Juli) in einer Rede mitteilte. Ihr Kind kam im Februar 2023 zur Welt.

Dankbar für seine Familie

Zu der Filmpremiere brachte der Schauspieler viel Unterstützung mit. "Ich liebe es, dass meine ganze Familie hier ist", freute er sich über seine Begleitung. Zuvor schwärmte er noch von dem Look seiner Frau. "Ihr Outfit ist umwerfend, Spoiler Alarm", merkte er an. Der "Gossip Girl"-Darstellerin dankte er auf der Bühne als Erstes, aber auch seine vier Kinder erwähnte er in der Danksagung. "Ich möchte meinen Kindern James, Inez, Betty und Olin danken, die hier sind", sagte er und nannte zum ersten Mal den Namen seines jüngsten Sprosses. Das Geschlecht verriet er nicht.

Mit einer weiteren Anmerkung brachte der "Deadpool"-Schauspieler das Publikum zum Lachen. "Ich hoffe, dass, wenn ich Glück habe, dieser Moment das traumatischste Ereignis – also der Inhalt dieses Films – in eurem wundersamen Leben sein wird", wünschte er seinen Kindern.

Taylor Swift versteckte Namen in Lied

Popstar Taylor Swift (34) verkündete 2020 in ihrem Song "Betty" den Namen von Livelys und Reynolds Tochter Betty (4). In dem Lied von ihrem Album "Folklore" baute sie die Namen der drei Kinder des Paares ein. Aufgrund von Songtiteln wie "Cassandra", "Chloe or Sam or Sophia or Marcus" sowie "Peter" und "Robin" vermuteten Fans nun, dass es sich bei einem um den Namen des neuesten Kindes des Schauspieler-Paars handeln könnte.

Reynolds und Lively gaben sich 2012 das Jawort. Zwei Jahre später, im Dezember 2014, kam mit James (9) ihr erstes Kind zur Welt. Im September 2016 begrüßten sie ihre Tochter Inez (7). Im Oktober 2019 bekamen sie ihre zweite Tochter, Betty. Nun sind sie mit Olin (1) eine sechsköpfige Familie.