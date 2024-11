Politisches Beben US-Wahl und Ampel-Aus: Diese Sondersendungen gibt es

Olaf Scholz hat die Ampel-Koalition aufgelöst und in den USA hat Trump die Wahl gewonnen. (ncz/spot)

SpotOn News | 07.11.2024, 15:00 Uhr

Die Vereinigten Staaten haben Donald Trump erneut zum Präsidenten gewählt und Deutschland steht nach dem Aus der Ampel-Koalition vor Neuwahlen. Diese Sondersendungen gibt es dazu heute im TV.

Die USA haben Donald Trump (78) erneut zum Präsidenten gewählt und in Deutschland bricht die regierende Koalition auseinander – es sind unsichere politische Zeiten. Zu beiden Themen gibt es am heutigen 7. November Sondersendungen bei mehreren Sendern – ein Überblick.

"RTL Aktuell Spezial" bei RTL

Bei RTL geht Roberta Bieling ab 20:15 Uhr in der Sendung "RTL Aktuell Spezial: Ampel am Ende – Neuwahlen für Deutschland" den gestrigen Ereignissen in Berlin und deren Auswirkungen auf den Grund. Die Vorberichterstattung zum Europa-League-Spiel beginnt daher erst im Anschluss an die 25-minütige Sondersendung um 20:40.

"Panorama" im Ersten

Im Ersten will die Sendung "Panorama: Aufstand der Enttäuschten? – USA nach der Wahl" ab 21:45 Uhr Antworten zum "danach" finden. Wie geht es jetzt weiter für die Vereinigten Staaten? Die Reportage begleitet fünf Protagonistinnen und Protagonisten, die für die verschiedenen Facetten der politischen und gesellschaftlichen Landschaft der USA stehen, kurz vor der Wahl, bei der Wahl und am Tag danach.

"maybritt illner" im ZDF

Das ZDF zeigt um 22:15 Uhr eine neue Ausgabe von "maybrit illner". Moderatorin Maybrit Illner diskutiert mit ihren Gästen über das Thema "Beben in Berlin und Washington – wie geht es jetzt weiter?". Im Studio sind der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz, der frühere Vizekanzler Sigmar Gabriel (SPD), Politikwissenschaftlerin Julia Reuschenbach und CNN-Auslandskorrespondent Fred Pleitgen zu Gast.

"phoenix runde" bei phoenix

In der "phoenix runde" diskutiert Moderator Alexander Kähler ab 21:00 Uhr mit Melanie Amann (Der Spiegel), Politikwissenschaftler Prof. Thorsten Faas (FU Berlin), Julia Lähr (Frankfurter Allgemeine Zeitung) und dem ehemaligen ARD-Studioleiter in Brüssel, Rolf-Dieter Krause, zum Thema "Ampelaus – Deutschland in schwerem Fahrwasser".