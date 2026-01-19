Stars Uschi Glas: Sieht das Altern als Privileg

Uschi Glas - Jul 2012 BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.01.2026, 14:00 Uhr

Die Schauspielerin Uschi Glas geht entspannt mit dem Älterwerden um.

Kurz vor ihrem 82. Geburtstag bleibt sie dank regelmäßiger Bewegung, bewusster Ernährung und aktiver Lebensgestaltung fit – sowohl körperlich als auch geistig.

Im Gespräch mit ‚Bild‘ betont Glas, dass gesundes Altern ein Geschenk sei, das man dankbar annehmen sollte. Sie betrachtet ihren Körper als wertvolles Gut, das Aufmerksamkeit und Pflege verdient. Deshalb setzt sie täglich auf Sport, darunter Stretching, Laufen und Krafttraining, und achtet auf ihre Schrittzahl – an guten Tagen schafft sie sogar die 10.000 Schritte.

Neben körperlicher Fitness sorgt auch ein aktiver Alltag für Wohlbefinden. Glas kümmert sich um ihre vier Enkel, engagiert sich im Verein „brotZeit“, der Kindern Frühstück ermöglicht, und genießt ihre Arbeit vor der Kamera. Das Gefühl, gebraucht zu werden und etwas zurückzugeben, bereitet ihr große Freude. Auch ihre Ernährung spielt eine wichtige Rolle: Sie achtet darauf, sich bewusst zu ernähren und so ihre Figur zu halten. Für Glas ist eine gesunde und ausgewogene Lebensweise entscheidend, um das Alter aktiv, zufrieden und selbstbestimmt zu gestalten.