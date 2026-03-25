Stars Usher hat ’nichts Negatives zu sagen‘ über Sean ‚Diddy‘ Combs

Usher - The O2 London 2025 - Justin Ng/Retna/Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.03.2026, 11:00 Uhr

Usher besteht darauf, dass er 'nichts Negatives zu sagen' habe über Sean 'Diddy' Combs. Er konzentriert sich lieber auf Sean 'Diddy' Combs' Vermächtnis.

Usher besteht darauf, dass er „nichts Negatives zu sagen“ habe über Sean ‚Diddy‘ Combs.

Der 47-jährige Sänger kennt den in Ungnade gefallenen Musikmogul (56) seit Jahrzehnten. Er hat sich nun geweigert, ihn zu verurteilen, während der Rapper eine 50-monatige Haftstrafe wegen zweier verurteilter prostitutionbezogener Delikte verbüßt. In der ‚Forbes‘-Sendung ‚The Enterprise Zone‘ machte Usher mit Senior Writer Jabari Young ein Wort-Assoziationsspiel, bei dem dieser ihn nach seinen Ein-Wort-Gedanken zu einflussreichen Personen seines Lebens fragte.

Als er zu Combs befragt wurde, antwortete der ‚Nice and Slow‘-Hitmacher: „Vermächtnis.“ Der Journalist verwies auf ein Interview aus dem Jahr 2015, in dem Usher gesagt hatte, er habe „es besser gewusst“ als sich auf Tour von bestimmten Dingen ablenken zu lassen. Er fügte hinzu, dass der Sänger offenbar „viel von der Negativität vermieden“ habe, die sich heute offensichtlich in Diddys Geschichte zeige. Usher sagte, seine „kontroverse“ Sichtweise sei, dass „wir die Realität der Geschichte nicht ignorieren können“. Er erklärte: „In vielerlei Hinsicht glaube ich, dass bestimmte Menschen strafrechtlich verfolgt und vielleicht nicht für die Größe anerkannt werden, die sie eingebracht haben.“ Außerdem fügte er hinzu: „Ich habe nichts Negatives über Sean Combs zu sagen, weil meine Erfahrung nicht die war, die die Welt gesehen hat und durch die er falsch dargestellt wurde.“

Combs sitzt seit seiner Festnahme im September 2024 im Gefängnis. Im Juli 2025 wurde er in zwei Fällen des Transports zum Zweck der Prostitution verurteilt. Der achtwöchige Prozess gegen den Rapper im vergangenen Jahr endete mit Freisprüchen in den Punkten Sexhandel und organisierte Kriminalität, doch er wurde wegen prostitutionbezogener Delikte schuldig gesprochen. Ein Vertreter des in Ungnade gefallenen Stars betonte, Combs nutze seine Zeit im Gefängnis, um seine Nüchternheit „ernst zu nehmen“.

Im vergangenen Monat bestätigte US-Präsident Donald Trump, dass Combs um eine Begnadigung gebeten habe, er ziehe eine solche derzeit jedoch nicht in Betracht. Laut der ‚New York Times‘ sagte Trump, der Rapper habe „mich in einem Brief um eine Begnadigung gebeten …“, und fügte dann hinzu: „Oh, möchten Sie diesen Brief sehen?“ Laut der Zeitung legte der Präsident den Brief jedoch nicht vor, deutete aber an, dass er Combs‘ Begnadigungsersuchen derzeit nicht in Betracht zieht. Trump hatte zuvor angedeutet, er sei sich unsicher, ob er den ‚I’ll Be Missing You‘-Hitmacher begnadigen würde, weil Combs ihm gegenüber „sehr feindselig“ gewesen sei, als er für das Weiße Haus kandidierte.