Stars Usher wehrt sich gegen bizarre Verschwörungstheorie über angeblichen ‚Klon‘

Usher - The O2 London 2025 - Justin Ng/Retna/Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.08.2026, 09:30 Uhr

Usher wehrt sich gegen bizarre Verschwörungstheorie über angeblichen 'Klon'.

Usher hat Spekulationen zurückgewiesen, wonach er bei einem seiner jüngsten Konzerte einen „Klon“ von sich selbst eingesetzt haben soll.

Der 47-jährige Sänger sorgte für entsprechende Gerüchte, nachdem ein Video von seinem gemeinsamen Auftritt mit Chris Brown am 7. August in New Jersey viral gegangen war. Darin war zu sehen, wie Usher hastig auf die Bühne lief. Der Radiosender Power 105.1 veröffentlichte den kurzen Clip und schrieb dazu: „Sooooo, die Leute diskutieren darüber, ob das wirklich @USHER war oder ob er einen Klon hatte.“ Usher reagierte direkt auf die Spekulationen und stellte in den Kommentaren klar, dass an der Theorie nichts dran sei. Künstliche Intelligenz sei schließlich noch nicht „so weit fortgeschritten“. Er schrieb: „Wie kommt ihr darauf? KI ist noch nicht so weit.“

Schon im Mai 2025 war es bei einem Konzert des Musikers beinahe zu einem medizinischen Notfall gekommen. Während seiner ‚Past Present Future‘-Tour gehört es zu Ushers Show, bei jedem Auftritt von ‚There Goes My Baby‘ einem Fan aus dem Publikum Kirschen zu geben. Bei einem Konzert in der Londoner O2 Arena hätte diese Tradition jedoch beinahe böse Folgen gehabt. Usher bemerkte zunächst nicht, dass die ausgewählte Zuschauerin allergisch auf Kirschen reagiert. Wie die ‚Daily Mail‘ berichtete, war die Frau zuvor auf ihr Usher-Tattoo angesprochen worden. Der Sänger fragte sie: „Wäre es okay, wenn ich es küsse?“ Nachdem er ihr einen Kuss auf den Arm gegeben hatte, scherzte der verheiratete Musiker: „Du wirst mich noch in Schwierigkeiten bringen.“

Als Usher ihr anschließend eine Kirsche geben wollte, flüsterte sie ihm zu: „Ich bin allergisch.“ Zunächst bekam er die Warnung offenbar nicht mit. Als er schließlich verstand, was sie gesagt hatte, reagierte er erschrocken: „Oh Scheiße, sie ist allergisch gegen Kirschen. Hat jemand einen EpiPen?“ Anschließend nahm er die Frau in den Arm und sagte: „Es tut mir leid, ich liebe dich.“ Mit einem Lachen fügte Usher hinzu: „Wir hätten hier beinahe einen Notfall gehabt.“