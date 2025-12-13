Stars ‚Vampire Diaries‘-Star Claire Holt verrät Grund für Schauspielpause

Claire Holt at Vanity Fair Party LA March 2022 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.12.2025, 11:37 Uhr

Die Schauspielerin konzentriert sich mittlerweile auf ihre Rolle als dreifache Mutter.

Claire Holt hat sich von der Schauspielerei zurückgezogen, weil sie für ihre Kinder präsent sein möchte.

Die 37-Jährige war zuletzt 2022 in ihrer Rolle als Rebekah Mikaelson in dem ‚The Originals‘-Spin-off ‚Legacies‘ zu sehen, das im ‚Vampire Diaries‘-Universum angesiedelt ist. Claire erklärte, dass sich ihre Prioritäten seit der Geburt ihrer Kinder James (6), Elle (5) und Ford (2), die sie mit ihrem Mann Andrew Joblon hat, verschoben hätten.

„Ich habe viel Zeit damit verbracht, zu versuchen, in eine Form zu passen, von der ich dachte, dass sie anstellbar oder wünschenswert ist, oder dass ich so sein sollte“, offenbarte sie gegenüber ‚E! News‘. „Ich hatte dieses einspurige Ziel, in meiner Unterhaltungs- und Schauspielkarriere dahin zu gelangen, wo ich hinwollte. Als ich Kinder bekam, wurde mir klar, dass ich so präsent wie möglich in ihrem Leben sein möchte.“

Seitdem die Schauspielerin – die 2006 im Alter von 16 Jahren als Emma Gilbert in der Fantasy-Serie ‚H2O: Plötzlich Meerjungfrau‘ berühmt wurde – Mutter geworden ist, hat sie viel über sich selbst gelernt und kann nun ihre mentale Gesundheit und ihr Wohlbefinden priorisieren. „Das Schöne an der Mutterschaft ist, dass man ein echtes Bewusstsein dafür entwickelt, wer man ist. Ich bin nicht mehr bereit, meine mentale Gesundheit oder mein Glück für Dinge zu opfern“, schilderte Claire.

Die ‚Pretty Little Liars‘-Darstellerin zeigte sich sehr dankbar für diese Lektion: „Das ist etwas Wunderschönes, das ich aus der Mutterschaft gewonnen habe – ein wirklich starkes Bewusstsein für sich selbst.“ Gleichzeitig räumte sie ein, dass es auch „absolut anstrengend“ sei, Kinder zu haben. „Jede Entscheidung, die du triffst, wirkt sich auf dieses kleine Wesen aus, und wenn man nicht aufpasst, kann man sich komplett verlieren“, erklärte der Serienstar.