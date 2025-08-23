Stars Vanessa Hudgens: ‚Ich habe gelernt, langsamer zu machen und den Moment zu genießen‘

Bang Showbiz | 23.08.2025, 12:31 Uhr

Die Schauspielerin verrät, wie die Mutterschaft ihr Leben verändert hat.

Vanessa Hudgens ist seit ihrer Mutterschaft klargeworden, dass „Zeit etwas sehr Kostbares“ ist.

Die US-Schauspielerin und ihr Ehemann Cole Tucker durften vor 13 Monaten einen kleinen Jungen auf der Welt begrüßen. Die Mutterschaft habe ihr Leben völlig verändert. Gegenüber ‚E! News‘ gestand die 36-Jährige: „Balance? Die kenne ich nicht. Das Leben ist verrückt und Zeit ist wirklich etwas sehr Kostbares. Ich bin ein Mensch der Extreme – ich stürze mich immer voll und ganz in die eine oder andere Sache. Vielleicht ist das ja so etwas wie Balance, wenn man Extreme Balance nennt.“

Vanessa – die derzeit ihr zweites Kind erwartet – hat gelernt, seit der Geburt ihres Sohnes „langsamer zu machen und den Moment zu genießen“. Die brünette Schönheit, die seit 2023 mit Cole verheiratet ist, erklärte: „Es ist so einfach, sich auf die Zukunft zu fixieren. Zu sagen: ‚Ich bin glücklich, wenn …‘ oder ‚Alles wird leichter, wenn …‘ Aber das ist nicht das, was zählt. Wichtig ist der Moment, der direkt vor dir liegt.“

Kürzlich hatte Vanessa verraten, wie die Mutterschaft ihren Kleidungsstil beeinflusst hat. Die ‚High School Musical‘-Darstellerin gab zu, dass ihr Leben seitdem „chaotisch“ geworden ist – und dass sie es deshalb lieber „gemütlich“ hält. „Es ist so lustig, weil ich früher jede Gelegenheit genutzt habe, mich herauszuputzen und Themen-Outfits zu tragen. Aber je älter ich werde, desto praktischer werde ich. Das Leben ist chaotisch und hektisch. Ich muss es nicht noch stressiger machen, als es ohnehin schon ist“, erzählte sie ‚E! News‘.