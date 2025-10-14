Stars Vanessa Mai: Deshalb machte sie ihre Diagnose öffentlich

Bang Showbiz | 14.10.2025, 14:00 Uhr

Der Schlagersängerin war es wichtig, junge Frauen über die Erkrankung aufzuklären.

Vanessa Mai erklärt, wieso sie offen über ihre Krebsvorstufe gesprochen hat.

Die Schlagersängerin gab im Sommer beunruhigende Nachrichten bekannt: Vor zwei Jahren wurde bei einer Vorsorgeuntersuchung krankes Gewebe in ihrem Körper entdeckt. Der Auslöser war eine Infektion mit humanen Papillomaviren (HPV), die zu Gebärmutterhalskrebs führen können. „Ich war – so merkwürdig das klingt – sogar erleichtert. Es war kein Krebs. ‚Nur‘ eine Vorstufe“, gestand sie damals gegenüber ‚Bild‘. Das betroffene Gewebe wurde operativ entfernt.

Mit der Initiative ‚Entschieden gegen Krebs‘ machte Vanessa anschließend auf das wichtige Thema aufmerksam. Ihr offener Umgang mit der Diagnose hat viele Fans tief beeindruckt. In der ‚NDR Talkshow‘ sprach die ehemalige Wolkenfrei-Sängerin nun über ihre Beweggründe. „Das ist eine der wenigen Krebsarten, denen du vorbeugen kannst“, erklärte sie. „Wenn ich das gewusst hätte, dass es das gibt, hätte ich mich impfen lassen.“

Die 33-Jährige ist sich ihrer Vorbildrolle sehr bewusst. „Alle denken immer, man steht in der Öffentlichkeit und man hat sowas nicht, aber man hat das halt doch, weil man ein normaler Mensch ist“, sagte sie. Trotz des anfänglichen Schocks haderte Vanessa nicht mit der Diagnose. „Es gibt deutlich schlimmere Diagnosen, und ich war einfach nur froh, dass wir das Teil entfernen konnten und gut ist“, betonte sie. Der Musikerin war es wichtig, ihre Fans für das Thema zu sensibilisieren. „Ich weiß, selbst wenn Kritik kommt, schmeißt mich das nicht um, weil ich selbst dahinter stehe“, fügte sie hinzu.