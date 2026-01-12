Stars Vanessa Mai: Offene Worte über den dauernden Vergleich

Vanessa Mai at About You bei LeGer Cannes May 2019 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.01.2026, 14:00 Uhr

Vanessa Mai findet offene Worte über den dauernden Vergleich.

Vanessa Mai (33) hat in einem aktuellen Interview mit ‚Die neue Frau‘ ein sehr persönliches Kapitel ihrer Karriere aufgeschlagen und über den fortwährenden Vergleich mit Schlager-Ikone Helene Fischer (41) gesprochen.

Was für Außenstehende wie ein Kompliment klingt, hat die Sängerin über Jahre hinweg stark beschäftigt und sie dazu gebracht, ihren eigenen Weg klarer zu definieren. Schon in jungen Jahren war Vanessa von der Bühne fasziniert. Ihre Mutter hatte sie im Alter von 14 Jahren heimlich zu einem Gesangswettbewerb angemeldet. Rückblickend erinnert sich Mai offen: „Mein Auftritt war schlecht!“ Das niederschmetternde Erlebnis entmutigte sie glücklicherweise nicht, prägte sie aber nachhaltig.

Später gelang ihr mit dem Song ‚Wolke 7‘ der große Durchbruch. Doch parallel zu ihrem Erfolg schlich sich ein Vergleich ein, der ihr zunehmend auf die Nerven ging. Medien und Fans stellten sie immer wieder als „neue Helene Fischer“ vor – ein Etikett, das Mai nie wirklich wollte: „Ich wurde immer als die neue Helene Fischer angepriesen. Das wollte ich aber nicht. Ich wollte Vanessa sein und keine zweite Helene!“

Die Sängerin machte deutlich, wie sehr dieser Vergleich ihre Identität auf der Bühne zunächst in den Hintergrund drängte. Zwar erkenne sie heute, dass der Hinweis auf Helene ihr Sichtbarkeit und Aufmerksamkeit verschaffte, doch damals habe sie sich in ihrer künstlerischen Freiheit eingeschränkt gefühlt. Trotz dieser anfänglichen Irritationen herrscht zwischen Mai und Fischer kein Groll. Im Gegenteil: Vanessa betont, dass sie großen Respekt vor der Kollegin habe. Sie würdigt die Leistung Fischers, in einer Zeit Erfolge zu feiern, in der traditionelle Schlagerstars noch landesweite Bekanntheit erreichen konnten.