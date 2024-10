Magenta-Pink lässt sie strahlen Vanessa Paradis zeigt ihre zeitlose Schönheit in Paris

Vanessa Paradis bei der Eröffnungsgala der Pariser Oper. (the/spot)

SpotOn News | 02.10.2024, 18:31 Uhr

Vanessa Paradis weiß, wie sie ihre natürliche Schönheit in Szene setzen kann: Bei einer Gala in der Pariser Oper präsentierte sie einen zauberhaften Look in Magenta-Pink.

Vanessa Paradis (51) hat bei einem Auftritt in Paris erneut ihre zeitlose und natürliche Schönheit gezeigt. Am Dienstag nahm die französische Sängerin an der Eröffnungsgala der Oper im Palais Garnier teil und bezauberte mit ihrem stilvollen und farbenfrohen Look auf dem roten Teppich. Die 51-jährige Ex-Partnerin von Hollywoodstar Johnny Depp (61) trug ein schulterfreies, magentafarbenes Abendkleid, das mit Rüschen und elenganten Volants einen stylischen Hingucker bildete.

Während das Kleid durch seine Farbe und den extravaganten Schnitt die Blicke auf sich zog, schaffte es Paradis zurückhaltend geschminkt und mit einem schlichten Hairstyling den Fokus auf ihre alterslose Ausstrahlung zu lenken. Ihr blondes, leicht gewelltes Haar fiel ihr offen über die Schultern, während minimales Make-up ihr Gesicht zum Strahlen brachte. Vervollständigt wurde der Look durch einige filigrane goldene Ringe an ihren Händen.

Vanessa Paradis' erfolgreiche Karriere

Vanessa Paradis hat nicht nur eine Beziehung mit Johnny Depp hinter sich, sondern auch eine erfolgreiche Karriere als Model, Schauspielerin und Sängerin. Ihren musikalischen Durchbruch feierte sie im Jahr 1987 mit dem Nummer-eins-Hit "Joe le taxi".

Im Laufe der Jahre war Paradis zudem auf über 300 Magazincovern weltweit abgebildet. Zudem ist sie seit 1991 Markenbotschafterin für das französische Traditionsmodehaus Chanel. Mit Depp hat sie zwei gemeinsame Kinder, Tochter Lily Rose Depp (25) und Jack Depp (22). Seit 2018 ist sie mit dem französischen Regisseur Samuel Benchetrit (51) verheiratet. Mit Depp war sie von 1998 bis 2012 liiert, bevor dieser seine skandalumwitterte Beziehung und spätere Ehe mit Amber Heard (38) einging. Ihren heutigen Ehemann lernte Paradis kennen, als er sie für die Hauptrolle seines Films "Chien" aus dem Jahr 2017 besetzte.