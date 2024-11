Film Veränderungen am ,Sister Act 3’-Drehbuch nach Dame Maggie Smiths Tod

Whoopi Goldberg - Sister Act - Sky BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.11.2024, 16:00 Uhr

Der Film muss nach dem Tod von dem Star „neu angepasst“ werden.

,Sister Act 3‘ muss nach dem Tod von Dame Maggie Smith „neu angepasst“ werden.

Der lang erwartete Film ist schon seit einiger Zeit in Arbeit, wobei Whoopi Goldberg jetzt bestätigte, dass sich das Projekt verzögert, weil die Drehbücher umgeschrieben werden, nachdem ihre Co-Darstellerin, die sowohl im Original von 1992 als auch in der Fortsetzung ,Sister Act 2: Back in the Habit‘ von 1993 die Mutter Oberin spielte, im September im Alter von 89 Jahren verstarb.

Bei ihrem Auftritt in der ,The Tonight Show Starring Jimmy Fallon‘-Talkshow erzählte Whoopi: „Wir müssen einige Anpassungen vornehmen, da wir gerade Maggie Smith verloren haben, wie Sie wissen. Und so werden wir das hinbekommen. Wir werden es hinbekommen. Es ist nur eine Veränderung.“ Am Anfang des Jahres deutete die Darstellerin, die in der Filmreihe die Rolle der Deloris Van Cartier spielt, an, dass der neue Film schon „bald“ erscheinen würde, konnte jedoch noch kein konkretes Datum für die Veröffentlichung nennen. Goldberg verriet gegenüber ‚Entertainment Tonight‘: „Ich kann sagen, es kommt. Es kommt um den Berg herum, wenn es kommt. Er wird bald hier sein. Ich bin aufgeregt. Es ist Zeit dafür, wissen Sie, es ist an der Zeit.“

Nach Jahren der Verzögerungen findet der 68-jährige Star, dass jetzt der richtige Zeitpunkt für den Film gekommen sei: „Weil es für uns alle einfach wichtig ist, zu lachen, wissen Sie? Ich weiß nicht, worauf wir uns einlassen, aber was auch immer es ist, ich werde dabei viel kichern müssen … Ich glaube, ich bin gut darin, auch andere Leute zum Lachen zu bringen.“