Berufung zurückgezogen Verfahren gegen Alec Baldwin endgültig abgeschlossen

Das Verfahren gegen Alec Baldwin ist endgültig abgeschlossen. (mia/spot)

SpotOn News | 24.12.2024, 12:12 Uhr

Das Verfahren gegen Alec Baldwin wegen fahrlässiger Tötung ist abgeschlossen. Der Schauspieler hatte am Set eines Western-Films eine Waffe abgefeuert, die einer Kamerafrau tödliche Verletzungen zufügte.

Das Verfahren wegen fahrlässiger Tötung gegen Alec Baldwin (66) ist offiziell abgeschlossen. Die im November eingereichte Berufung der Staatsanwaltschaft von Santa Fe wurde zurückgezogen, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Die Anklage bleibt damit fallen gelassen.

Baldwins Anwälte gaben in einer gemeinsamen Erklärung gegenüber "The Hollywood Reporter" bekannt: "Die heutige Entscheidung, die Berufung zurückzuweisen, ist die endgültige Bestätigung dessen, was Alec Baldwin und seine Anwälte von Anfang an gesagt haben – dies war eine unaussprechliche Tragödie, aber Alec Baldwin hat kein Verbrechen begangen."

Baldwin hatte im Oktober 2021 am Set des Western-Films "Rust" eine vermeintliche Pistolenrequisite in der Hand gehalten, als diese losging und die 42-jährige Kamerafrau Halyna Hutchins tödlich verletzte. Der Schauspieler wurde wegen Totschlags angeklagt und stand im Juli vor Gericht. Er behauptete, er habe weder den Abzug betätigt noch gewusst, warum die Waffe scharfe Munition enthielt. Die Richterin wies die Klage am dritten Prozesstag überraschend ab, nachdem sie erfahren hatte, dass die Staatsanwaltschaft der Verteidigung Beweise vorenthalten hatte.

Baldwin kündigt weitere Enthüllungen an

Für Baldwin ist die Sache allerdings noch nicht abgeschlossen, wie er kürzlich in einem Podcast sagte. Im Podcast "Fail Better" von David Duchovny (64) kündigte der Schauspieler an: "Es wird noch mehr kommen, aber das, was noch kommen wird, ist mein Versuch, und er wird zweifellos erfolgreich sein, aufzuklären und aufzudecken, was wirklich passiert ist." Die Wahrheit über das, was wirklich passierte, sei nie erzählt worden, so Baldwin.