Stars ‚Vermisse meinen Mann‘: Katie Price verbringt 48. Geburtstag ohne verschwundenen Lee Andrews

Katie Price - MAY 2025 - GETTY - Speaking at The Cambridge Union BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.05.2026, 12:00 Uhr

Katie Price hat ihre Verzweiflung darüber zum Ausdruck gebracht, ihren 48. Geburtstag am Freitag (22. Mai) ohne ihren Ehemann Lee Andrews zu verbringen, dessen Aufenthaltsort seit seinem Verschwinden vor mehr als einer Woche unbekannt ist.

Katie Price hat erklärt, dass sie ihren Ehemann Lee Andrews vermisst – neun Tage nach dessen Verschwinden.

Das frühere Glamour-Model feierte seinen 48. Geburtstag am Freitag (22. Mai) allein und veröffentlichte in den sozialen Medien ein bewegendes Video mit Fotos von sich und Lee, der seit vergangener Woche nicht mehr gesehen wurde, als er einen Flug aus den Vereinigten Arabischen Emiraten antreten sollte, um sie im Vereinigten Königreich zu besuchen. Dazu sang sie den Text des Songs ‚Get Here‘.

Katie schrieb in der Bildunterschrift: „Ich vermisse meinen Mann so sehr, dass es mir das Herz bricht zu wissen, dass er noch immer vermisst wird, also habe ich dieses Lied schnell gemacht, da die Worte so viel für die Situation bedeuten.“

Sie sang: „Du kannst mich mit dem Segelboot erreichen / Auf einen Baum klettern und von Seil zu Seil schwingen / Einen Schlitten nehmen und den Hang hinunterrutschen. Du kannst auf ein schnelles Fohlen springen / Die Grenze überqueren in einer Hoffnungsflamme.“ Sie singt weiter: „Es ist mir egal, wie du hierher kommst / Komm einfach her, wenn du kannst.“

Katie hatte zuvor ihre Angst geäußert, Lee – den sie im Januar nach einer stürmischen Romanze geheiratet hatte – könnte „entführt“ worden sein. Sie deutete aber Anfang dieser Woche in ihrem Podcast an, dass sie die Suche nach ihrem Ehemann aufgegeben habe, um ihre „eigene geistige Gesundheit“ zu bewahren. Sie sagte in ihrem ‚Katie Price Show Podcast‘: „Ich trete einen Schritt zurück, für meine eigene geistige Gesundheit. Es gibt nur eine Person, um die ich mich kümmern muss, und das bin ich selbst. Ich muss immer noch arbeiten, es stehen aufregende Dinge an, aber für meine geistige Gesundheit… Ich weiß nicht, was wahr ist und was nicht.“

Am Dienstag (19. Mai) teilte Katie ihren jüngsten WhatsApp-Austausch mit Lee, in dem er behauptete, er sei „verhaftet“ worden. Eine Nachricht, die mit der Zeitung ‚The Sun‘ geteilt wurde, lautete schlicht: „Wurde verhaftet. Ich melde mich. Mir geht’s gut.“ In einer anderen Nachricht deutete Lee jedoch an, dass er nicht verhaftet worden sei. Er schrieb: „Es ist eine Blacksite, ich liebe dich, ich regel es. Ich bin im Van… Ich werde einfach festgehalten, was zum Teufel.“

Die Publikation berichtet, dass das CID-Hauptquartier niemanden mit Lees Namen verhaftet habe. Lee sagte Katie, sie solle weiter seinen „Live-Standort“ verfolgen und die Botschaft kontaktieren, da er von Personen, die auch sein zweites Telefon an sich genommen hätten, zu einer versteckten staatlichen Hafteinrichtung gefahren werde.