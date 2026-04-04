Stars Mel B fordert Ehrlichkeit bei möglicher Spice-Girls-Doku

Mel B/ Melanie Brown - January 2024 - SiriusXM Studios - NYC - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.04.2026, 10:09 Uhr

Die Sängerin hat konkrete Vorstellungen zu einer möglichen Dokumentation über die Spice Girls.

Mel B sagt, dass eine mögliche Dokumentation über die Spice Girls „ehrlich“ sein müsse.

Während sie im Vorfeld des 30-jährigen Jubiläums der Band eine Reunion-Tour ausschloss, sprach die Sängerin in einem Interview mit dem Magazin ‚HELLO!‘ über Spekulationen rund um eine Doku sowie eine mögliche Rückkehr der Gruppe auf die Bühne. Die Band – zu der auch Melanie Chisholm (Mel C), Geri Halliwell-Horner, Emma Bunton und Victoria Beckham gehören – feiert später in diesem Jahr 30 Jahre seit ihrer Debütsingle und ihrem ersten Album.

Zwar habe es Gespräche über eine Dokumentation gegeben, doch laut Mel B gebe es innerhalb der Gruppe unterschiedliche Vorstellungen über die Umsetzung. „Ich denke, wir wurden alle schon einmal darauf angesprochen und haben alle irgendwann darüber nachgedacht“, verriet sie. „Es muss auf die richtige Weise gemacht werden. Es muss ehrlich sein – und nicht jeder möchte ehrlich sein.“

Auf eine mögliche Jubiläums-Tour angesprochen, stellte Mel B klar: „Ich kann dir sagen, das wird nicht passieren.“ Weiter sagte sie: „Wenn es doch passiert, wäre ich selbst überrascht. Wenn ich an diese Tour und das Gefühl denke, das sie mir gegeben hat – ich war ganz in meinem Element. Aber es kommt ein Zeitpunkt … ich bin 50.“ Die Sängerin verwies auf ihr Alter und erklärte, man könne „nicht alle ständig drängen, auf Tour zu gehen, wenn sie das nicht wollen“. Mittlerweile scheint Mel B nichts mehr erzwingen zu wollen: „Damit habe ich abgeschlossen, als ich 50 wurde.“

Selbst wenn die anderen Mitglieder zu einer Reunion bereit wären, sei sie sich nicht sicher, ob sie noch einmal auf die Bühne treten möchte. „Ich würde heute nicht hier sitzen, wenn ich nicht Teil der Spice Girls gewesen wäre. Sie haben viel für mich als Mensch und in meinem Leben getan“, betonte sie. Gleichzeitig erklärte die Britin: „Ich habe schöne Erinnerungen, aber ich weiß nicht, ob ich noch einmal auf die Bühne zurück möchte.“