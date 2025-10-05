Stars Victoria Beckham: Fragen zu den Spice Girls waren ‚triggernd‘

Spice Girls - Victoria Beckham - Netflix Documentary - Still - Netflix BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.10.2025, 12:00 Uhr

Die Modemacherin war mit den vielen Fragen zu ihrer Band überfordert.

Victoria Beckham empfand Fragen zu ihrer Zeit bei den Spice Girls als „ziemlich triggernd“.

Die 51-Jährige ist das Thema einer neuen Netflix-Dokumentarserie mit dem schlichten Titel ‚Victoria Beckham‘. Für sie fühlten sich die Interviews über ihre Zeit in der Girlgroup „fast wie eine Therapie“ an, da sie lange darunter litt, dass ihre Vergangenheit bei den Spice Girls ihre Karriere als Modedesignerin überschattete. Sie sagte dem ‚Sunday Times Style‘-Magazin: „Ich wurde durch eine vierjährige Phase meines Lebens definiert. Das waren die Spice Girls. Es hat fast zwei Jahrzehnte gedauert, dagegen anzukämpfen, und ich habe das Gefühl, dass ich erst jetzt zurückblicken und darüber sprechen kann. Ich will nicht lügen – Fragen über meine Zeit bei den Spice Girls waren ziemlich triggernd. Ich würde sagen, das waren die schwierigsten Momente. Es war fast wie eine Therapie für mich.“ Dennoch betonte Victoria, dass sie „sehr stolz“ auf alles sei, was sie mit der Band erreicht habe, und dass sie weiterhin mit allen Bandmitgliedern in Kontakt stehe. Sie erklärte: „Ich liebe die Spice Girls. Wirklich. Und es war schön, über diese Zeit nachzudenken. Neulich habe ich mit Emma und Geri zu Abend gegessen, und Mel B hat mir am Wochenende geschrieben. Ich spreche immer noch mit allen Mädels. Ich bin so stolz auf das, was wir erreicht haben. Ich wäre heute nicht die, die ich bin, wenn es die Spice Girls nicht gegeben hätte – zu hundert Prozent.“

Victoria, die mit ihrem Ehemann David Beckham vier Kinder hat, sprach in der Serie offen über ihr Leben, gab aber zu, dass der Prozess auch emotional war. Auf die Frage, ob es Themen gab, über die sie nicht sprechen wollte, antwortete sie: „Nein. Ich spreche über meine Familie, über die Spice Girls, über die Probleme, die wir mit dem Unternehmen hatten, über das Geld, das wir verloren haben – da gab es viele Triggerpunkte.“