Stars Victoria Beckham ist ‚glücklich‘, Therapie gemacht zu haben

David and Victoria Beckham at Netflix documentary premiere - Avalon - October 2025 BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.10.2025, 11:00 Uhr

Victoria Beckham ist der Ansicht, in der Therapie über ihre Probleme zu sprechen, sei „wirklich gesund“.

Die Spice-Girls-Ikone hat nun verraten, wie glücklich sie sei, offen darüber zu sprechen, im Laufe der Jahre professionelle Hilfe in Anspruch genommen zu haben. Sie gab auch zu, dass ihr die Sitzungen die Werkzeuge gegeben haben, die sie brauche, um ihre Kinder zur richtigen Kommunikation zu ermutigen.

„Ja, ich habe Therapie gemacht. Ich finde, es ist wirklich gesund. Es ist etwas, über das man jetzt so offen und positiv sprechen kann“, sagte Victoria gegenüber der Zeitung ‚The Sun‘. „Ich bin glücklich zu sagen, dass ich sie gemacht habe. Und die Art, wie wir unsere Kinder großgezogen haben, dreht sich ganz um Kommunikation. Es ist gut zu reden.“

Victoria verriet weiter, dass sie und ihr Ehemann David – die gemeinsam vier Kinder haben – versuchen, ihre Familie jeden Abend zum Abendessen zusammenzubringen, und sie verbieten Handys, um Gespräche zu fördern. Sie fügte hinzu: „Es heißt: Handys weg und: ‚Was hat jeder heute gemacht?‘ Wir wollen einfach sicherstellen, dass es ein sicherer Rahmen ist, in dem jeder ehrlich sein, reden und lachen kann. Heute sind wir uns der psychischen Gesundheit viel bewusster, und das ist einfach so gesund.“

Victoria hat für ihre neue, gleichnamige Netflix-Dokumentation auch über ihr Leben im Rampenlicht gesprochen. Sie hat das Reden über ihre Vergangenheit mit Therapie verglichen, da es sich heilend anfühle, alte Erinnerungen wieder aufleben zu lassen. Sie fügte gegenüber der Publikation hinzu: „Die Show zu machen, war wie Therapie. Es war stellenweise emotional. Es gibt bestimmte Dinge, die dein Geist erstaunlicherweise zu vergessen vermag, weil es unterwegs Trigger gab.“