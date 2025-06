Stars Victoria Beckham ist mächtig stolz auf ihren Ehemann David!

Victoria Beckham David Beckham

Bang Showbiz | 15.06.2025, 08:00 Uhr

Die 51-jährige Modedesignerin freut sich riesig darüber, dass ihr Partner zum Ritter geschlagen wurde.

Victoria Beckham „könnte nicht stolzer sein“, nachdem ihr Ehemann David zum Ritter geschlagen wurde.

Die 51-jährige Modedesignerin und der 50-jährige ehemalige Profifußballer sind seit 1999 verheiratet und haben gemeinsam vier Kinder. Zum Anlass des königlichen Geburtstages erhielt der Ex-Kicker jetzt die besondere Ehrung, mit der er für die „Leidenschaft“, die er im Laufe seiner Karriere bewiesen hat, ausgezeichnet wurde. Auf Instagram schrieb Victoria begeistert: „Du warst immer schon mein Ritter in glänzender Rüstung, aber jetzt ist es offiziell. Sir David Beckham! Was für eine Ehre, ich könnte nicht stolzer auf dich sein. Deine Hingabe für die Dinge, die am wichtigsten sind – dein Land, deine Arbeit, deine Leidenschaft und allen voran deine Familie – hat nie nachgelassen.“

Durch den neuen Titel des ehemaligen Manchester-United-Spielers darf sich Posh Spice nun ebenfalls Lady Victoria Beckham nennen. Sir David selbst nahm die außergewöhnliche Auszeichnung derweil mit großer Bescheidenheit auf. Er erklärte: „Für mein Land gespielt und die Mannschaft als Kapitän angeführt zu haben war das größte Privileg meiner Karriere und buchstäblich ein wahr gewordener Kindheitstraum.“