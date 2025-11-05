Stars Victoria Beckham: Stolz auf den Ritterschlag ihres Ehemannes David

Sir David Beckham gets his knighthood with Lady Victoria at Windsor Castle - Avalon - November 2025 BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.11.2025, 09:00 Uhr

Victoria Beckham wird den Moment, in dem ihr Ehemann David Beckham zum Ritter geschlagen wurde, 'für immer in Ehren halten'.

Victoria Beckham hat erklärt, dass sie den Tag, an dem ihr Ehemann David Beckham zum Ritter geschlagen wurde, „für immer in Ehren halten“ wird.

Der 50-jährige ehemalige Kapitän der englischen Nationalmannschaft wurde am Dienstag (04. November) von König Charles während einer feierlichen Investitur im Windsor Castle für seine „Verdienste um Sport und Wohltätigkeit“ zum Ritter geschlagen. Victoria (51) war anwesend, um ihren Mann zu unterstützen, und lobte ihn als „denselben freundlichen, bescheidenen und fleißigen Mann“, den sie vor 30 Jahren kennengelernt habe. Sie schrieb auf Instagram: „David, seit dem Moment, in dem ich dich vor 28 Jahren kennengelernt habe, warst du immer so stolz, dein Land zu repräsentieren. Ob auf oder neben dem Spielfeld – niemand liebt England oder respektiert unsere königliche Familie mehr als du. Dich heute von Seiner Majestät, dem König, geehrt zu sehen, ist etwas, das ich für immer in meinem Herzen tragen werde. Du hast so viel erreicht, und trotzdem bist du immer noch derselbe freundliche, bescheidene und fleißige Mann, den ich vor fast 30 Jahren kennengelernt habe – sowie der unglaublichste Ehemann und Vater.“

Victoria gestand, sie sei „noch nie stolzer“ auf David gewesen. Mit dem Ex-Sportler ist sie seit 1999 verheiratet und hat vier Kinder: die Söhne Brooklyn (26), Romeo (23) und Cruz (20) sowie die Tochter Harper (14). Sie fügte hinzu: „Ich war noch nie stolzer als heute. Sir David Beckham, wir alle lieben dich so sehr xxx.“ Die Zeremonie war auch ein besonderer Moment für Victorias Modemarke, denn David trug zum ersten Mal ein maßgeschneidertes Herrenstück aus ihrem Label – einen speziell angefertigten anthrazitgrauen Cutaway-Morgenanzug, entworfen für diesen Anlass.