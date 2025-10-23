Stars Victoria Beckham wusste nicht, dass Geri Horner die Spice Girls verlassen wollte

Victoria Beckham - FAMOUS - London - October - 2025 - Victoria Beckham Netflix documentary premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.10.2025, 09:00 Uhr

Victoria Beckham wusste nicht, dass Geri Horner die Spice Girls verlassen wollte.

Victoria Beckham hatte „keine Ahnung“, dass Geri Horner 1998 plante, die Spice Girls zu verlassen.

Die heute 51-jährige Designerin wurde Mitte der 90er-Jahre mit der erfolgreichen Girlgroup weltberühmt und gestand nun, dass sie von Geris schockierendem Ausstieg völlig überrascht wurde. Im ‚Call Her Daddy‘-Podcast erklärte Victoria: „Sie ist einfach gegangen. Ich habe heute Morgen noch mit Geri telefoniert – über etwas völlig anderes – und wir mussten sogar darüber lachen. Sie ist einfach gegangen und wir hatten keine Ahnung, bis sie einfach nicht mehr auftauchte. Heute können wir darüber lachen, aber damals dachten wir nur: ‚Okay …'“

Victoria entschied sich schließlich selbst, die Gruppe zu verlassen, nachdem sie 1999 ihren Sohn Brooklyn zur Welt gebracht hatte. Sie erzählte: „Ich habe David kennengelernt, als ich 22 war, und war schwanger, als ich 24 war. Ich bin sogar schwanger auf Tour gegangen. […] Ich hatte eine schlimme Schwangerschaftsübelkeit mit Brooklyn. Ich erinnere mich, dass ich zum Tourmanager sagte: ‚Ich kann das nicht mehr machen.'“

Trotzdem gab Victoria zu, dass sie sich anfangs schwer tat, sich an das Leben als Mutter zu gewöhnen, nachdem sie jahrelang um die Welt gereist war. Die Designerin gestand, dass sie die ersten Monate der Mutterschaft als „hart“ empfand. Victoria, die David Beckham 1999 heiratete, berichtete: „Ich bin nach Manchester gezogen und David spielte damals für Manchester United. Das war ein ziemlicher Umbruch für mich. Ich war so glücklich, mit David zusammen zu sein und ein Baby zu haben. Ich fühlte mich gesegnet – aber auch ein bisschen verloren. Von einem Leben, in dem ich um die Welt reiste und mit meinen besten Freundinnen auf der Bühne stand, zu einem Leben in einer Wohnung mit einem Baby – das war schwer.“