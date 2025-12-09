Stars Vin Diesel würdigt seinen engen Freund Sir Michael Caine

Vin Diesel and Michael Caine - Instagram - December 2025 BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.12.2025, 09:00 Uhr

Vin Diesel würdigt seinen engen Freund Sir Michael Caine.

Vin Diesel sagt, dass Sir Michael Caine einen bedeutenden Einfluss auf sein Leben gehabt habe.

Der ‚Fast and Furious‘-Star teilte auf Instagram ein Bild von sich selbst zusammen mit der ‚Italian Job‘-Legende – nur wenige Tage, nachdem er dem 92-jährigen Schauspieler beim Red Sea Film Festival in Saudi-Arabien einen Ehrenpreis für sein Lebenswerk überreicht hatte – und gab dabei Einblicke in ihre Freundschaft. Diesel beschriftete seinen Beitrag mit: „Ich wollte warten, bis du und deine Familie sicher wieder zuhause in London seid, bevor ich das teile. Die Welt hat gesehen, wie ich dir diesen Lifetime Achievement Award überreicht habe. Deine Frau, deine Töchter und deine Enkelkinder sahen zu. Was sie nicht sahen, war alles andere … Als wir uns das erste Mal trafen, ging ich unter in einem Ruhm, den ich nie gelernt hatte zu tragen. Du hast mir Anmut beigebracht. Entschlossenheit. Wie man in seinem eigenen Licht steht, wenn man nicht weiß, wie.“

Der 58-jährige Star – der 2015 an der Seite von Caine in ‚The Last Witch Hunter‘ zu sehen war – beschrieb, wie der erfahrene Schauspieler ihn nach dem tragischen Tod seines ‚Fast and Furious‘-Kollegen Paul Walker im Jahr 2013 unterstützt hatte. Diesel schrieb: „Vor zwölf Jahren verlor ich jemanden, den ich nicht bereit war zu verlieren … den die Welt nicht bereit war zu verlieren. Du warst da … nicht mit Worten, sondern mit Absicht. Als die Sterblichkeit mein Leben fest im Griff hatte, brachtest du Unsterblichkeit. ‚The Last Witch Hunter‘ war nicht nur ein Film. Es war meine Auferstehung.

Der ‚Chronicles of Riddick‘-Star erinnerte sich daran, wie ihn beeindruckte, dass Caine zu Hause nur Bilder seiner Familie an den Wänden hängen habe – und keine Fotos von Filmstars, mit denen er gearbeitet hat. Diesel schrieb weiter: „Immer wenn ich in deinem Haus bin, fallen mir die Wände auf. Nur Familienfotos. Keine Legenden oder Filme, nur Familie. Das ist keine Schlichtheit. Das ist eine Botschaft. Und einmal, in einem Raum voller Nolan, Poitier und Hollywood-Größen, standest du auf und stelltest mich als deinen Sohn vor. Ein kraftvoller Moment.“