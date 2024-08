Film Vince Vaughn: Er glaubt an ein Revival der Komödie

02.08.2024

Vince Vaughn kritisierte die Hollywood-Bosse dafür, dass sie bei der Entwicklung von Komödien „zu viel nachdenken“ würden.

Der 54-jährige Schauspieler hat bereits in Komödien wie ‚Old School‘ und ‚Die Hochzeits-Crasher‘ mitgespielt, findet jedoch, dass die Verantwortlichen im heutigen Klima zu viel Angst davor hätten, bei lustigen Filmen Risiken einzugehen.

In einem Interview mit ‚Hot Ones‘ erzählte Vince: „Sie (die Verantwortlichen) denken einfach zu viel darüber nach. Und das ist verrückt, man bekommt diese Regeln, wenn man Geometrie macht und sagt, 87 Grad seien ein rechter Winkel, dann sind alle Antworten durcheinander, statt 90 Grad. Also entstand eine Idee oder ein Konzept, sie meinten so etwas wie: ‚Sie müssen ein geistiges Eigentum haben.'“ Vaughn ist der Meinung, dass sich die Filmbosse bei der Freigabe von Projekten zu sehr auf geistiges Eigentum verlassen würden. Der Star nannte den Kassenflop ‚Battleship‘ von 2012 dabei als etwas, das gemacht wurde, da es auf einem erkennbaren Brettspiel beruht. Der ‚Voll auf die Nüsse‘-Star verriet: „Die Verantwortlichen wollen nicht gefeuert werden, mehr als dass sie etwas Großartiges leisten möchten. Sie wollen also eine Reihe von Regeln befolgen, die in Stein gemeißelt sind und gar nicht wirklich umgesetzt werden. Aber solange sie sich daran halten, dann werden sie ihren Job nicht verlieren, weil sie sagen können: ‚Also, seht her, ich habe einen Film zum Brettspiel ‚Payday‘ gemacht. Auch wenn der Film nicht funktioniert hat, könnt ihr mich deshalb nicht entlassen, oder?'“ Trotzdem sei Vince zuversichtlich, dass das Genre der Komödie im Kino bald ein Revival erleben wird.