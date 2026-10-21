Stars Vinnie Jones: König Charles sollte Prinz William den Thron überlassen

Vinnie Jones - September 2026 - Famous - The Gentlemen Season 2 World Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.10.2026, 18:00 Uhr

Vinnie Jones ist ein überzeugter Anhänger der britischen Monarchie, hätte sich nach dem Tod von Königin Elizabeth II. im Jahr 2022 allerdings einen anderen König gewünscht.

Der ehemalige Fußballspieler und heutige Schauspieler ist der Meinung, dass Charles auf die Krone hätte verzichten und seinem Sohn Prinz William den Vortritt lassen sollen. Als Grund nennt der 61-Jährige die Scheidungen von Charles und dessen Ehefrau Königin Camilla.

Im Podcast ‚The Louis Theroux Podcast‘ erklärte Jones, dass er großen Wert auf die Traditionen des britischen Königshauses lege. Seiner Ansicht nach seien die Regeln für Charles und Camilla verändert worden, obwohl geschiedene Menschen früher nicht ohne Weiteres in die Königsfamilie einheiraten durften. Die entsprechenden Bestimmungen waren 2002 geändert worden. „Ich bin ein riesiger Royalist“, betonte Jones. Dennoch glaube er, dass für Charles und Camilla die Regeln zurechtgebogen worden seien. Stattdessen hätte er lieber William und Catherine, Prinzessin von Wales, auf dem Thron gesehen. Die beiden hätten seiner Meinung nach bislang alles richtig gemacht.

Charles war von 1981 bis 1996 mit Prinzessin Diana verheiratet, Camilla wiederum zwischen 1973 und 1995 mit Andrew Parker Bowles. Für Jones sind diese früheren Ehen ein entscheidender Punkt bei seiner Kritik an der Thronfolge. „Sie haben doch die Torpfosten verschoben, oder? Sie haben die Regeln geändert“, sagte der frühere Mittelfeldspieler des FC Wimbledon und griff damit auf einen Vergleich aus dem Fußball zurück.

Moderator Louis Theroux hielt ihm entgegen, dass sich gesellschaftliche Vorstellungen im Laufe der Zeit veränderten und deshalb auch Regeln angepasst werden müssten. Jones räumte daraufhin ein, dass er selbst keineswegs immer ein vorbildlicher Regelbefolger gewesen sei. Schließlich habe er sein ganzes Leben lang gegen Vorschriften verstoßen. Trotzdem hätte er sich von Charles eine andere Entscheidung gewünscht. Der Monarch hätte seiner Ansicht nach nach dem Tod seiner Mutter freiwillig zurücktreten und den Weg für die nächste Generation freimachen sollen. „Ich hatte gehofft, dass er das Richtige tun und sagen würde: ‚Vielen Dank. Wir werden zur Seite treten'“, erklärte Jones. William und Kate als König und Königin hätten für ihn das Großbritannien verkörpert, das er sich wünsche.