Stars Catherine Zeta-Jones hat Michael Douglas‘ Memoiren noch nicht gelesen

Catherine Zeta-Jones and Michael Douglas - February 2023 - Avalon - Ant-Man and the Wasp Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.10.2026, 18:00 Uhr

Catherine Zeta-Jones hat die Autobiografie ihres Ehemanns noch nicht gelesen, macht sich über den Inhalt aber keine Sorgen.

Catherine Zeta-Jones hat die Memoiren ihres Ehemanns Michael Douglas bislang nicht gelesen.

Obwohl das Buch bereits für Schlagzeilen sorgt, rechnet die Schauspielerin nicht damit, beim Lesen allzu sehr überrascht zu werden. Die Autobiografie des 82-jährigen Hollywood-Stars mit dem Titel ‚One Helluva Ride‘ ist in dieser Woche erschienen. Darin spricht Douglas unter anderem über seine Romanze mit Kathleen Turner, eine heimliche Affäre mit Jeanne Tripplehorn und darüber, dass er mit fünf weiteren Frauen liiert war, als Zeta-Jones die Beziehung mit ihm festigen wollte.

Allerdings kam seine Frau, mit der Douglas die beiden Kinder Dylan (26) und Carys (23) hat, bislang nicht dazu, das Buch zu lesen. Wegen ihrer Arbeit an den Serien ‚Wednesday‘ und ‚Kill Jackie‘ fehlte ihr die Zeit. Gegenüber ‚E! News‘ erklärte Zeta-Jones, sie habe ihr Exemplar tatsächlich erst am Vortag des Interviews erhalten. Der Titel des Buches sei dabei durchaus Programm. „Mein Mann hatte eine bewegte, fantastische Karriere. Er hat das Buch ‚One Helluva Ride‘ genannt. Das sollte man beim Lesen im Hinterkopf behalten“, betonte die 57-Jährige. So wolle sie selbst an die Lektüre herangehen.

Auf die Frage, ob sie eine der Geschichten überrascht habe, die bereits für Schlagzeilen gesorgt hatten, antwortete die ‚Chicago‘-Darstellerin knapp mit „Nein“. Stattdessen zeigte sie sich stolz auf ihren Mann. „Er hat schon seit geraumer Zeit an seinem Buch geschrieben, während ich in den vergangenen Jahren an ‚Wednesday‘ und ‚Kill Jackie‘ gearbeitet habe. Ich freue mich einfach für ihn. Es ist ein großartiges Vermächtnis“, betonte Zeta-Jones.

Dass ihre Beziehung seit so vielen Jahren hält, führt der Star vor allem auf gegenseitige Freundlichkeit und ihren Sinn für Humor zurück. Beide hätten einen ähnlich trockenen und mitunter ziemlich schrägen Humor. „Egal, in welcher Situation man sich befindet: In 28 Jahren – wir waren vor unserer Hochzeit zwei Jahre zusammen – muss man einfach Humor finden“, schilderte Zeta-Jones. Manchmal erkenne man erst im Rückblick, wie witzig bestimmte Erlebnisse eigentlich seien.