Stars Michael Douglas spricht über die Anfänge seiner Beziehung zu Catherine Zeta-Jones

Michael Douglas - NOV 13 - Last Vegas premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.10.2026, 10:00 Uhr

Michael Douglas spricht über die Anfänge seiner Beziehung zu Catherine Zeta-Jones.

Michael Douglas hat einen ungewöhnlichen Einblick in die Anfänge seiner Beziehung zu Catherine Zeta-Jones gegeben.

In seinen neuen Memoiren ‚One Helluva Ride‘ erzählt der Schauspieler, dass er an einem einzigen Tag fünf Frauen anrufen musste, nachdem Catherine klargemacht hatte, dass sie nur mit ihm ausgehen würde, wenn er seine anderen Bekanntschaften beendet. Douglas war zu diesem Zeitpunkt von seiner ersten Ehefrau Diandra Douglas getrennt und befand sich nach eigenen Angaben gleichzeitig mit fünf anderen Frauen in einer Beziehung. Auslöser für sein Interesse an Catherine war ihre Rolle in ‚Die Maske des Zorro‘. Bei einem Treffen in Frankreich machte die Schauspielerin allerdings schnell deutlich, dass sie keine sechste Frau in seinem Leben sein wollte. „Sie sagte mir, sie verstehe, dass ich als Single gerade aus einer langen Ehe komme, aber sie selbst wolle eine monogame Beziehung“, schreibt Douglas. Catherine habe ihm die Wahl gelassen: Entweder er setze seine bisherigen Beziehungen fort oder er beende sie und entscheide sich für sie. Die Konsequenz ließ offenbar nicht lange auf sich warten. „Ich sagte ihr: Warte hier, ich muss fünf kurze Anrufe machen“, erinnert sich der Schauspieler. Catherine habe daraufhin erstaunt nachgefragt: „Fünf? Du musst fünf Anrufe machen?“

Douglas hatte sich 1995 von Diandra getrennt, nachdem die Ehe Ende der 1970er-Jahre begonnen hatte. Die fünf Frauen, die er anschließend datete, hätten von seiner Situation gewusst. Keine von ihnen habe Exklusivität verlangt. Douglas beschreibt in seinem Buch, dass er bewusst darauf geachtet habe, dass die Frauen in unterschiedlichen Städten lebten. Catherines Forderung änderte jedoch alles. Noch am selben Tag beendete Douglas die fünf Beziehungen telefonisch. „Ich sagte jeder von ihnen, dass ich jemanden kennengelernt hätte und sie deshalb nicht weiter treffen könne“, schreibt er. Alle hätten die Nachricht erstaunlich gelassen aufgenommen.

Catherine hatte Douglas erstmals als Elena Montero in ‚The Mask of Zorro‘ beeindruckt. Später trafen sich beide beim Deauville American Film Festival, wo Douglas seinen Thriller ‚Ein perfekter Mord‘ vorstellte. Er bat seinen Publizisten, ein Treffen mit der Waliserin zu arrangieren. „Sie war klug, witzig, uneitel und, ja, atemberaubend schön“, erinnert sich Douglas. Bei einem späteren Abendessen mit Catherine, Antonio Banderas und Melanie Griffith soll Douglas stark angetrunken gewesen sein. Am Hotellift sagte er zu Catherine: „Ich werde der Vater deiner Kinder sein.“ Für ihn sei das keine plumpe Anmache gewesen, sondern eine ernst gemeinte Aussage. Im November 2000 heiratete das Paar in New York. Gemeinsam haben sie Dylan und Carys. Douglas ist zudem Vater von Cameron aus seiner ersten Ehe.