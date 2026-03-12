Musik Violet Grohl tritt in die Fußstapfen ihres Vaters Dave und kündigt ihr Debütalbum an

Bang Showbiz | 12.03.2026, 11:00 Uhr

Violet Grohl hat ihr Debütalbum ‚Be Sweet To Me‘ angekündigt und gleichzeitig ihre Single ‚595‘ veröffentlicht.

Die 19-jährige Singer-Songwriterin, deren Vater die Nirvana-Legende Dave Grohl ist, wird ihre erste Platte am 29. Mai herausbringen, nachdem sie im Januar dieses Jahres einen Plattenvertrag unterschrieben hat. Als Tochter einer Grunge-Rock-Ikone ist Violets kommendes Album stark von alternativer Musik der späten 1980er- und 1990er-Jahre inspiriert. Sie sagte in einer Erklärung: „Es gibt etwas so Kraftvolles an dieser Zeit der Musik – von den Botschaften bis zur visuellen Ästhetik. Es ist authentisch und roh. Ich höre diese Musik, seit ich ein Kind bin.“

Die Songs nahm sie von Ende 2024 bis Anfang 2025 mit Produzent Justin Raisen, der bereits mit Künstlern wie Charli XCX, Kim Gordon und Sky Ferreira gearbeitet hat, in seinem Heimstudio in Los Angeles auf. Laut einer Pressemitteilung arbeitete sie dabei mit einer Gruppe von Musikern zusammen, die „im Geist der Wrecking-Crew-Sessionmusiker der 1960er- und 1970er-Jahre“ zusammengestellt wurde.

Violet hatte vor längerer Zeit einen Vertrag bei Republic Records / Island EMI unterschrieben. Ihr 57-jähriger Rock-Star-Vater betonte derweil, dass er nichts mit dem Start ihrer Karriere zu tun hatte. Im vergangenen Monat sagte er in der Chris Moyles Show bei Radio X: „Das ist unglaublich. Also Violet, meine Tochter – sie ist 19 und wird bald 20 – sie hat dieses Album mit einem Produzenten namens Justin Raisen gemacht, und sie hat alles selbst organisiert. Sie hat den Produzenten kennengelernt, ist jeden Tag ins Studio gegangen und hat mir die Songs erst geschickt, wenn sie fertig waren. Aber ich hatte absolut nichts mit diesem Album zu tun. Wirklich gar nichts.“ Dave ist laut eigener Aussage sehr stolz auf seine Tochter, die in der Vergangenheit bereits Backing-Vocals bei Foo-Fighters-Konzerten gesungen hatte. Außerdem übernahm sie den Lead-Gesang bei ‚All Apologies‘ während der vier Songs umfassenden Nirvana-Reunion beim Fire Aid-Benefizkonzert in Los Angeles im Januar 2025.