Stars Vivienne Jolie-Pitt möchte Nachnamen ihres Vaters Brad Pitt ablegen

Vivienne and Angelina Jolie - Tony Awards 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.07.2026, 09:00 Uhr

Die jüngste Tochter von Angelina Jolie und Brad Pitt schließt sich ihren Geschwistern an und will den Nachnamen ihres Vaters loswerden.

Brad Pitts und Angelina Jolies Tochter Vivienne möchte den Nachnamen ihres Vaters offiziell ablegen.

Die 18-Jährige ist damit ihren Geschwistern Shiloh, Zahara und Maddox gefolgt und hat beim Superior Court des Los Angeles County einen Antrag auf Änderung ihres gesetzlichen Namens eingereicht. Künftig möchte sie als Vivienne Marcheline Jolie statt als Vivienne Marcheline Jolie-Pitt geführt werden. Als Motiv werden in Dokumenten, die dem ‚People‘-Magazin vorliegen, „persönliche Gründe“ angegeben. Eine Anhörung zu dem Antrag ist für den 2. November angesetzt.

Die Entscheidung kommt jedoch nicht völlig überraschend. Bereits im Mai 2024 wurde Vivienne im Programmheft des Broadway-Musicals ‚The Outsiders‘, das sie gemeinsam mit ihrer Mutter produzierte, als Vivienne Jolie aufgeführt. Shiloh hatte ihren Antrag auf die Streichung des Nachnamens Pitt an ihrem 18. Geburtstag eingereicht. Dieser wurde im August 2024 genehmigt. Die Anträge von Zahara und Maddox sind noch anhängig; ihre Anhörungen sind für September angesetzt.

Anfang dieses Monats schlossen beide Geschwister zudem das nach kalifornischem Recht vorgeschriebene Verfahren zur Veröffentlichung ihrer Namensänderung in einer Zeitung ab. Die entsprechenden Bekanntmachungen erschienen vier Wochen in Folge im ‚Los Angeles Daily Journal‘. Laut Unterlagen, die ‚Page Six‘ vorliegen, beantragte die 21-jährige Zahara die Namensänderung zu Zahara Marley Jolie, nachdem sie diesen Namen bereits bei ihrer Abschlussfeier am Spelman College öffentlich verwendet hatte. Der 24-jährige Maddox möchte künftig Maddox Chivan Jolie heißen.

Aus den Gerichtsunterlagen geht hervor, dass Zaharas Bekanntmachung am 16., 23. und 30. Juni sowie am 7. Juli im ‚Los Angeles Daily Journal‘ veröffentlicht wurde. Darin heißt es, dass Personen, die Einspruch gegen den Antrag erheben möchten, ihre Einwände schriftlich vor der angesetzten Gerichtsverhandlung einreichen müssen.

Zahara soll am 28. September vor Gericht erscheinen. Wenn keine Einwände eingehen, kann ihr Antrag genehmigt werden. Auch Maddox‘ Bekanntmachung erschien laut Gerichtsunterlagen in derselben Zeitung – am 10., 17. und 24. Juni sowie am 1. Juli. Die Veröffentlichung in einer Zeitung gehört in Kalifornien zu den gesetzlichen Voraussetzungen, bevor ein Richter eine Namensänderung genehmigen kann.