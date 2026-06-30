Stars Angelina Jolie ist seit über einem Jahrzehnt mit niemandem ausgegangen

Angelina Jolie - AVALON - Paris - Feb - 2026 - Coutures premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.06.2026, 18:00 Uhr

Angelina Jolie ist seit über einem Jahrzehnt mit niemandem ausgegangen.

Angelina Jolie ist seit der Trennung von Brad Pitt mit niemandem mehr ausgegangen.

Die ‚Couture‘-Darstellerin und der ‚Moneyball‘-Schauspieler, die gemeinsam die Kinder Maddox (24), Pax (22), Zahara (21), Shiloh (20) sowie die 17-jährigen Zwillinge Knox und Vivienne haben, trennten sich 2016 nach einem Vorfall an Bord eines Flugzeugs. Die heute 51-jährige Schauspielerin hat ihr Privatleben seitdem nicht mehr in den Mittelpunkt gestellt, weil sie sich ganz auf ihre Familie konzentrierte. Im Gespräch mit ‚Yahoo! Entertainment‘ sagte sie: „Um ehrlich zu sein: Seit meiner Scheidung vor einem Jahrzehnt bin ich mit niemandem mehr ausgegangen. Ich habe mir irgendwie eingeredet, dass dieser Teil meines Lebens keine zentrale Rolle mehr spielt, solange ich mich auf meine Kinder und meine Familie konzentriere.“

Die Rolle der Maxine in ihrem neuen Film ‚Couture‘ habe ihr jedoch geholfen zu erkennen, dass sich die Erziehung einer Familie und eine Partnerschaft nicht gegenseitig ausschließen. Sie ergänzte: „Ich brauchte einen Moment, um zu erkennen: Sie kann ihre Tochter lieben, sich ihr voll und ganz widmen – und gleichzeitig als Frau selbst Liebe brauchen und sie auch annehmen.“ Nach vielen Jahren, in denen sie sich vor allem auf die Erziehung ihrer Kinder konzentriert habe, habe sie das Gefühl, langsam wieder zu der Person zurückzufinden, die sie früher gewesen sei, und ihre Identität jenseits der Mutterrolle zurückzugewinnen. Sie hoffe, dass ihre eigenen Töchter niemals das Gefühl haben müssten, einen Teil ihrer selbst verloren zu haben. Auf die Frage, ob sich die Fragen, die sie sich heute stelle, im Laufe der Jahre verändert hätten, antwortete sie: „Oh ja, vollkommen. Absolut. Vielleicht werde ich langsam wieder ein bisschen zu der Person, die ich früher war. Ich entdecke gerade etwas, jetzt, da meine Töchter älter sind. Sie sprechen mit mir als junge Frauen, und ich sehe, was ich mir für sie wünsche. Ich sehe, was sie niemals verlieren sollen und woran sie festhalten sollten. Und das erinnert mich daran, was ich selbst vielleicht verloren habe.“