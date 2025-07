Stars Vogue Williams: Darum hasst sie ihren Namen

Vogue Williams - October 2024 - Famous - Pride of Britain Awards BangShowbiz

Bang Showbiz | 31.07.2025, 09:00 Uhr

Vogue Williams hasst ihren eigenen Namen. Sie kann die Wahl ihrer Eltern bis heute nicht verstehen.

Das 39-jährige Model wurde in ihrer Jugend wegen ihres ungewöhnlichen Namens gehänselt und hat es in fast vier Jahrzehnten nicht geschafft, sich damit anfreunden. Noch immer ist die Laufstegschönheit, die mit ihrem Ehemann Spencer Matthews die Kinder Theodore (6), Gigi (5) und Otto (2) hat, fassungslos darüber, warum ihre Eltern etwas so „Kitschiges“ gewählt haben.

„Vogue ist einfach sehr, sehr kitschig. Es sind Zigaretten und ein Range Rover“, beschwerte sich Vogue gegenüber der Zeitung ‚Daily Telegraph‘. Wie ihre Eltern auf die Idee kamen, sie Vogue zu nennen, ist ihr bis heute schleierhaft. „Es ist nicht so, dass meine Mutter so ein Jimi-Hendrix-Vibe-Mensch war. Sie war sehr, sehr brav.“ Dabei störte Vogue ihr Name zu Beginn noch gar nicht. Erst, als sie in ihrer Jugend deswegen gehänselt wurde, entwickelte sie eine Aversion dagegen. Sie fügte hinzu: „Dann, mit etwa 18 und 19, wurde es wieder cool. Und jetzt komme ich irgendwie in das Territorium, dass Leute irgendwann, wenn ich Oma bin, sagen werden: ‚Wer? Oma Vogue?'“

Obwohl Vogue und Spencer häufig in der Öffentlichkeit stehen, hat die ‚My Therapist Ghosted Me‘-Podcasterin jemanden engagiert, der sich um ihre Social-Media-Konten kümmert. Sie versucht, weniger online zu sein, weil sie denkt, dass das Internet zunehmend „negativ“ geworden ist.

Sie sagte: „Um ehrlich zu sein, wir halten viele Dinge privat. Wir sind online offen genug.“ Sie versucht, selbst so wenig Inhalte wie möglich für Social Media zu machen, aber auch, den Konsum von Reels und Co. auf ein Minimum zu reduzieren. „Ich muss nicht zu viel online sein. Ich denke, es ist eine ziemlich negative Landschaft geworden.“