Gastrolle in der RTL-Serie Vom Dschungel zu „Unter uns“: Leyla Lahouar feiert Schauspiel-Debüt

Leyla Lahouar hat für ein neues Projekt bei RTL unterschrieben. (eee/spot)

SpotOn News | 11.03.2024, 11:50 Uhr

Neues Projekt für Leyla Lahouar: Die ehemalige "Bachelor"-Kandidatin und Dschungelcamperin versucht sich jetzt als Schauspielerin bei "Unter uns".

Nach ihrer Teilnahme bei "Der Bachelor" ging es für sie im Januar 2024 ins RTL-Dschungelcamp von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!", jetzt feiert Leyla Lahouar (27) ihr Schauspiel-Debüt. Sie schlüpft in eine Gastrolle bei "Unter uns", die für sie "wie die Faust aufs Auge" passe, wird sie in einer Pressemitteilung zitiert. In der RTL-Serie wird Lahouar die wohlhabende Fitnessstudio-Kundin Julia Winkels spielen.

Julia wird ab Mai 2024 die Schillerallee in Köln aufmischen, "für die Make-up, Styling und Schmuck beim Training alles andere als No-Gos sind", heißt es vonseiten des Senders. An der Hantelbank wolle sie auffallen und "gesehen werden". Lahouar sei überzeugt, "dass ich Julia Winkels authentisch spielen kann. Die Zuschauer dürfen sich darauf freuen, mich in Aktion zu erleben. Es wird witzig, aber auch spannend".

Leyla Lahouar dauerhaft im Schauspielgeschäft?

Die Frankfurterin habe "Unter uns" früher selbst regelmäßig mit ihrer Mutter angesehen und verbinde mit der Serie "einen Großteil meiner Kindheit". Jetzt selbst Teil davon zu sein sei für Lahouar "noch so unwahr", aber "einfach nur toll".

Ob sie künftig noch anderweitige Schauspielprojekte ausprobieren wird, wisse die 27-Jährige noch nicht. Schließlich könne sie im Reality-TV einfach sie selbst sein und müsse nicht in eine Rolle schlüpfen. In weiteren Reality-Shows sehe sie sich aber "in jedem Fall".

"Unter uns" läuft täglich montags bis freitags um 17:30 Uhr bei RTL (oder auf RTL+).